Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di utenti Samsung che lamentano un problema con l’indicatore del livello della batteria: i modelli affetti sarebbero quelli delle serie Samsung Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy Note 10 e Galaxy Note 20, ossia le linee top di gamma del 2019 e del 2020.

In particolare, i problemi sarebbero due:

il telefono si spegne prima che l’indicatore del livello della batteria raggiunga l’1% (o lo 0%)

il telefono si scarica rapidamente quando arriva al 5% di carica residua

Il bug della batteria di Samsung al momento non ha soluzione

Sebbene le segnalazioni principali riguardino soprattutto questi modelli di punta, pare che anche altri device siano affetti dal problema (purtroppo non è chiaro quanto sia diffuso). Ad oggi il team del colosso coreano non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale al riguardo e ai proprietari dei dispositivi affetti non resta altro da fare che incrociare le dita e sperare che Samsung possa intervenire col rilascio di un semplice aggiornamento software via OTA.

Probabilmente con l’aumentare delle segnalazioni l’azienda dovrà prendere provvedimenti o per lo meno una posizione. Avete notato anche voi strane situazioni analoghe? Fatecelo sapere nei commenti.

