Nonostante le crescenti difficoltà legate al ban da parte degli Stati Uniti, che si fa ogni mese più stringente, Huawei continua a portare nuove applicazioni su AppGallery, il proprio store alternativo a quello di Google.

Uno dei servizi fondamentali degli HMS, i servizi di Huawei preinstallati su tutti i nuovi smartphone al posto di quelli Google, si arricchisce di importanti novità, a partire da SkyGo che finalmente può essere installato e utilizzato senza dover ricorrere a procedure più o meno complesse.

L’applicazione, che permette di continuare a usufruire del proprio abbonamento Sky anche su dispositivi mobili, è disponibile gratuitamente insieme ad alcune novità attese dagli utenti, che stanno osservando una rapida crescita del numero di applicazioni a loro disposizione.

Oltre a SkyGo infatti negli ultimi giorni sono disponibili anche altre app molto utilizzate, a partire da Infinity, client del noto servizio di streaming che ora è fruibile anche sui più recenti smartphone Huawei. Per gli appassionati di buona tavola è a disposizione TheFork, servizio di prenotazione di ristoranti a prezzi scontati, mentre i più piccoli potranno divertirsi con i contenuti di Boing.

Non mancano utility molto richieste come HP Smart, per la gestione della propria stampante, e Surfshark VPN, per navigare in tutta sicurezza anche dallo smartphone. Per i clienti di banca Mediolanum arriva infine l’app che permette di operare sul proprio conto corrente e sui propri investimenti, il tutto dal proprio divano e nella massima sicurezza.

Ricordate che AppGallery è preinstallato su tutti i dispositivi Huawei e che è possibile installarlo su qualsiasi smartphone Android scaricando il file di installazione da questo indirizzo.

Ringraziamo Nicolò Cassandra per la segnalazione