Huawei AppGallery accoglie anche in queste ore diverse novità tra le sue fila: gli utenti possessori di smartphone con Huawei Mobile Services hanno ora a disposizione Bitdefender per HMS, Bitdefender Free per HMS e GMS, WeBank, NordPass di NordVPN e lo stesso servizio NordVPN, arrivato di recente.

Le novità di Huawei AppGallery

Gli ultimi giorni sono stati già ricchi di novità per Huawei AppGallery, che ha integrato app importanti come FINECO, servizi streaming come Sky Go e Infinity, i giochi Gameloft e tanto altro, ma è tempo di accogliere ulteriori new entry. Sullo store dedicato agli utenti Huawei Mobile Services arrivano infatti:

Bitdefender per HMS : antivirus per proteggere il dispositivo (a pagamento dopo i giorni di prova);

: antivirus per proteggere il dispositivo (a pagamento dopo i giorni di prova); Bitdefender Free per HMS e GMS : versione gratuita del suddetto antivirus, con funzionalità meno complete;

: versione gratuita del suddetto antivirus, con funzionalità meno complete; WeBank : app bancaria per sfruttare le funzionalità offerte dall’omonima banca online;

: app bancaria per sfruttare le funzionalità offerte dall’omonima banca online; NordPass : password manager per tenere sotto controllo tutte le password in un unico posto;

: password manager per tenere sotto controllo tutte le password in un unico posto; NordVPN (già disponibile da qualche giorno, ma vale la pena segnalarvela): app VPN per navigare su Internet in completa privacy e sicurezza attraverso più di 5000 server VPN in oltre 60 Paesi.

AppGallery di Huawei non accenna dunque a rallentare la sua crescita e ha tutta l’intenzione di dimostrare come sia possibile avere uno store completo anche senza Google. Avete già in mente di scaricare qualcuna delle applicazioni descritte qui sopra sul vostro smartphone o tablet Huawei?

Leggi anche: EMUI 11 è ufficiale ed è ricca di novità