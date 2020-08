L’app Google Home si aggiorna alla versione 2.27 sul Google Play Store e introduce, finalmente, l’atteso tema scuro. Erano ormai tante le app di Big G disponibili con la modalità scura su Android, e con l’aggiunta di Google Home abbiamo quasi raggiunto la totalità di quelle principali: andiamo a scoprire quali sono le novità e come aggiornare l’app.

Novità Google Home 2.27

L’app Google Home si aggiorna alla versione 2.27 e accoglie l’attesissimo tema scuro su Android 10; alcune segnalazioni riguardano già la versione precedente, la 2.26.1.8 (e di conseguenza un update via server), ma pare che il rollout sia ora più ampio e stia raggiungendo tanti dispositivi con una tonalità di grigio più chiara (come potete vedere dal confronto qui sotto).

Non stiamo infatti parlando di uno “sfondo” totalmente nero, ma del solito grigio scuro ormai tipico delle app del robottino. Si parte dalla splash screen e si arriva a tutti i menu dell’applicazione, compresi quelli più specifici per il controllo della luce e dei colori delle lampadine smart (ad esempio). Non è presente una voce dedicata all’interno delle impostazioni di Google Home: il tema scuro segue quello del sistema in maniera automatica, un po’ come già avviene con diverse altre applicazioni a partire da Android 10.

Se avete già aggiornato ad Android 11, attualmente in fase beta anche su Google Pixel 4a, sappiate che è disponibile un’altra interessante novità: è infatti ora possibile visualizzare e controllare tutti i dispositivi collegati a Google Home dal menu accessibile col tasto power, e non più solo Nest Hub Max come nella versione precedente.

Come aggiornare Google Home

Potete aggiornare l’app Google Home direttamente dal Google Play Store seguendo il badge qui di seguito. Nel caso abbiate fretta e ancora non doveste riuscire a trovare l’ultima versione sullo store ufficiale di Big G, potete sempre affidarvi ad APKMirror e installare manualmente l’APK della versione 2.27.