Così come promesso, il colosso di Mountain View ha rilasciato la prima versione beta di Android 11 per Google Pixel 4a.

Il nuovo smartphone di fascia media del colosso statunitense è stato inserito tra i modelli supportati dal Programma Beta di Android e riceverà la medesima build rilasciata all’inizio di questo mese (Android 11 Beta 3, build RPB3.200720.005), ossia l’ultima prima di quella definitiva.

Per ulteriori informazioni e per accedere al programma vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Google Pixel 4a ottiene le immagini di fabbrica e OTA

Sempre nelle scorse ore il team di Google ha pubblicato il primo set di immagini OTA e di fabbrica per Google Pixel 4a, notizia che sarà particolarmente gradita da chi ama destreggiarsi tra ROM personalizzate e root.

In particolare, sono quattro le immagini pubblicate da Google (probabilmente per errore la stessa versione di maggio è stata caricata come “agosto” nel sito di download OTA):

QD4A.200317.024.A1, May 2020, carrier giapponesi e Verizon

QD4A.200317.027, Aug 2020 (solo OTA)

QD4A.200317.027, May 2020 (solo factory image)

QD4A.200805.001, Aug 2020, carrier giapponesi e Verizon

QD4A.200805.003, Aug 2020

Le immagini fornite includono le patch di sicurezza di maggio e agosto, divise in due per diversi gruppi di operatori (Verizon e gli operatori giapponesi che ottengono la propria immagine separata).

Le immagini OTA sono disponibili qui e quelle factory qui.

