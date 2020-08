Nonostante si sapesse già tanto sul loro conto, è solo oggi che il quadro intorno a Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G si fa piuttosto completo e il merito è da attribuire a un paio di nuovi leak che ne svelano altri dettagli tecnici ed estetici.

Il più atteso: Google Pixel 5

Partiamo dal Google Pixel 5, che è sicuramente il più atteso fra i due. Grazie a un utente di Reddit assai generoso, sono emerse diverse informazioni sul suo conto con le quali possiamo delineare una scheda tecnica quasi completa.

Stando alle informazioni condivise, che sono supportate da una foto reale dei due smartphone e da alcuni screenshot, Google Pixel 5 dovrebbe avere un SoC Snapdragon 765G, una fotocamera posteriore principale IMX363 da 12,2 MP accompagnata da un obiettivo grandangolare da o,5x e da un sensore per il rilevamento spettrale e dello sfarfallio, 8 GB di RAM, un display a 90 Hz, una batteria da 4000 mAh, una fotocamera anteriore da 8 MP, un lettore di impronte digitali posteriore, uno storage UFS 2.1 e una scocca in policarbonato, mentre non dovrebbe avere la porta audio da 3,5 mm.

Per chi vuole meno: Google Pixel 4a 5G

E ora Google Pixel 4a 5G, che dovrebbe essere in sostanza un Google Pixel 5 con qualcosina in meno. Dalle informazioni arrivate, infatti, Google Pixel 4a 5G dovrebbe avere la stessa scheda tecnica del fratello maggiore fatta eccezione per un display a 60 Hz leggermente più grande e compreso fra 6,1-6,2 pollici, per i 6 GB di RAM, per la batteria da 3800 mAh e per la presenza di una porta audio da 3,5 mm.

Infine il prezzo, che dovrebbe posizionare Google Pixel 4a 5G fra Google Pixel 5 e Google Pixel 4a: dovrebbe costare, infatti, 499 dollari, il che ci lascia intendere che da noi potrebbe essere venduto facilmente a 499 euro. Allora, a quale modello siete interessati?