Scopriamo insieme le ultime novità introdotte dall’instancabile team di sviluppatori di Google in alcuni dei prodotti più popolari dell’azienda, come Google Chrome, Weather, Discover e Assistant.

La prima di esse non arriva direttamente da Google ma da una partnership tra Internet collective MSCHF e 100 Thieves: si tratta di una versione modificata di Dino Swords, il simpatico giochino che appare su Google Chrome quando l’utente è offline.

Se siete curiosi di provare questa versione modificata e arricchita di tante armi, non dovete fare altro che seguire questo link.

Passando al meteo, nella relativa interfaccia all’interno dell’app Google su Android la simpatica rana protagonista delle varie scene (basate sulle diverse possibili condizioni meteo) indossa ora una mascherina.

Evidente il riferimento alla pandemia di Coronavirus ed all’invito ad indossare questo mezzo di protezione personale per impedire che possa diffondersi sempre di più.

Due piccole novità per Google Discover e Assistant

Sebbene TikTok sia un social piuttosto controverso (negli Stati Uniti è a rischio ban ormai da settimane), il team di Google Discover ha deciso di dedicare ad esso un apposito carosello nell’app Google sia su Android che su iOS.

In particolare, questo carosello è dedicato prettamente ai video brevi, con un’interfaccia che presenta un logo nell’angolo in alto a sinistra mentre il nome del video appare in basso.

Infine, il team di Google Assistant ha introdotto in alcuni Paesi una novità che riguarda sempre il Coronavirus: ci riferiamo a delle canzoni che invitano gli utenti ad indossare la mascherina quando sono in luoghi aperti al pubblico o che spiegano ai più piccoli come lavarsi le mani.

L’assistente, inoltre, fornisce anche un supporto temporale per chi desidera lavarsi le mani: con il comando “Ehi Google, Aiutami a lavarmi le mani”, il sistema farà partire una canzone di 40 secondi, ossia il tempo minimo che un lavaggio approfondito delle mani richiede.