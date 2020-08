OnePlus è una delle compagnie che si presta maggiormente ad ascoltare i feedback della propria community ed eventualmente tramutare in realtà alcune delle richieste da parte degli utenti. In questi giorni, durante il consueto OxygenOS Monthly FAQ, la compagnia ha svelato alcune delle feature che verranno presto integrate all’interno del sistema operativo.

Floating window in arrivo su OxygenOS

Fra queste troviamo il supporto al floating window all’interno della Gaming Mode di OxygenOS. Infatti, come si può notare nel post del forum linkato in fonte, la compagnia dichiara che “Questa funzione sarà disponibile su OnePlus 6 e modelli successivi. Floating window non solo permetterà di attivare le finestre mobili per WhatsApp & Instagram, ma anche di attivare la registrazione del display, gestire le notifiche e la Fnatic Mode“. I primi dispositivi a poter testare il supporto al floating window saranno gli utenti muniti di OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro con il prossimo aggiornamento beta di OxygenOS.

La compagnia dichiara inoltre che sta lavorando per correggere un particolare bug della modalità Ambient per gli smartphone OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, il fix ad un bug relativo alla funzione di screenshot esteso per i dispositivi OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro e tanto altro.

Vi esortiamo a visitare la pagina FAQ di OnePlus presente in fonte per scoprire le altre novità in arrivo con i prossimi aggiornamenti di OxygenOS.