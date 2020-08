Kena Mobile 5,99 e 7,99 cambiano ancora target: ecco chi le può attivare

Come da previsioni, oggi, 24 agosto 2020, Kena Mobile ha provveduto prontamente ad aggiornare la lista degli operatori in target per l’attivazione delle proprie offerte migliori, le operator attack Kena 5,99 e Kena 7,99.

Il cambiamento da mettere a referto è esattamente quello che vi avevamo preannunciato la settimana scorsa: Tiscali Mobile esce dalla lista degli operatori compatibili con Kena 5,99 e contestualmente entra in quella relativa alla meno succulenta Kena 7,99.

Kena 5,99 e Kena 7,99: chi può attivarle e condizioni

Andiamo quindi a riepilogare brevemente le condizioni – economiche e non – previste allo stato attuale dalle due offerte più interessanti dell’operatore virtuale facente capo a TIM.

L’offerta Kena 5,99 mette a disposizione un ricco bundle formato da minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e ben 70 GB di traffico dati internet in 4G (download e upload a 30 Mbps con rete TIM) a soli 5,99 euro al mese.

In questo momento possono attivarla i nuovi clienti che provengono da: Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, CoopVoce, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Nextus, Noitel, Netvalue, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile.

Sono, invece, esclusi, TIM, Tre, Vodafone, Fastweb, Tiscali (da oggi) e Very Mobile.

Kena 7,99, dal canto suo, propone minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e ben 50 GB di traffico dati internet in 4G (download e upload a 30 Mbps con rete TIM) a soli 7,99 euro al mese.

La lista degli operatori in target include adesso: ho. Mobile, Spusu, Noitel, Optima, Plintron, Rabona, Daily Telecom, Enegan Mobile, Green, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Welcome Italia, Withu Mobile e Tiscali Mobile.

Ad entrambe le offerte si applica la promozione che azzera tutti i costi di attivazione: non è previsto né il contributo di attivazione, né il costo per la SIM. Tuttavia, in fase di acquisto è richiesta una prima ricarica obbligatoria – da 5 euro per Kena 5,99 e per coprire il primo rinnovo per Kena 7,99.

Rimanendo in tema di promozioni, inoltre, solo coloro i quali decideranno di attivare Kena 5,99 online entro il 1 settembre 2020 avranno diritto al primo mese di offerta gratis, mentre tutti nuovi clienti di qualsiasi offerta Kena Mobile si vedranno attribuito per 30 giorni un bundle aggiuntivo di 30 GB.

Ecco i link da utilizzare per l’attivazione:

In tutti i casi, infine, non va dimenticata la disponibilità fino al 15 settembre 2020 (salvo proroghe) della promozione Porta un amico, che permette di ottenere degli ottimi rimborsi.