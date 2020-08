Cambia il target dell’offerta Kena Mobile: torna Iliad, ecco CoopVoce

Novità in casa Kena Mobile: la migliore offerta del noto e apprezzato operatore virtuale facente capo a TIM – per intenderci, quella da 5,99 euro al mese – vede aggiornarsi la lista degli operatori in target.

In particolare, i cambiamenti sono tre: registrata l’uscita di scena di Fastweb, entra in lista CoopVoce e torna anche Iliad, dopo un’assenza durata solo pochi giorni (era uscito dalla lista il 14 agosto). Insomma, almeno fino al 31 agosto 2020 (salvo ulteriori probabili proroghe), anche i clienti provenienti da Iliad e da CoopVoce avranno la possibilità di passare a Kena Mobile attivando l’offerta Kena 5,99.

L’offerta Kena 5,99, com’è noto, prevede un ricco bundle composto da minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e ben 70 GB di traffico dati internet in 4G (download e upload a 30 Mbps con rete TIM) a soli 5,99 euro al mese.

Allo stato attuale possono attivarla i nuovi clienti che provengono da: Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, CoopVoce, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Nextus, Noitel, Netvalue, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile.

Sono, invece, esclusi, TIM, Tre, Vodafone, Fastweb, Tiscali, Very Mobile. Dal 24 agosto, inoltre, dovrebbe uscire dalla lista anche Tiscali Mobile.

È ancora valida anche la promozione che azzera tutti i costi di attivazione: non è previsto né il contributo di attivazione, né il costo per la SIM. Tuttavia, in fase di acquisto è richiesta una prima ricarica obbligatoria da 5 euro.

Rimanendo in tema di promozioni, solo coloro i quali decideranno di attivare Kena 5,99 online entro il 1 settembre 2020 avranno diritto al primo mese di offerta gratis, inoltre tutti nuovi clienti si vedranno attribuito per 30 giorni un bundle aggiuntivo di 30 GB.

Insomma, se state cercando un’offerta low cost, non avete più scuse, ecco il link da utilizzare:

Attiva online Kena 5,99 con primo mese gratis e 30 GB in regalo

Kena 7,99 ora anche da Fastweb

I nuovi clienti provenienti da Fastweb possono ora attivare l’altra offerta Kena 7,99 (disponibile anche per chi proviene da ho. Mobile, Spusu, Noitel, Optima, Plintron, Rabona, Daily Telecom, Enegan Mobile, Green, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Welcome Italia, Withu Mobile).

Quest’offerta è comunque piuttosto interessante: comprende minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e ben 50 GB di traffico dati internet in 4G (download e upload a 30 Mbps con rete TIM) a soli 7,99 euro al mese.

Anche in questo caso, per i nuovi clienti è previsto un regalo di 30 GB aggiuntivi per 30 giorni e non sono previsti costi per l’attivazione e per la SIM, ma soltanto una prima ricarica per coprire il primo rinnovo dell’offerta. Ecco il link per attivarla:

Attiva online Kena 7,99 con 30 GB in regalo

In entrambi i casi, non va dimenticata la disponibilità fino al 15 settembre 2020 (salvo proroghe) della promozione Porta un amico, che permette di ottenere degli ottimi rimborsi.