Oggi, 15 giugno 2020, è un giorno molto importante per LG: LG Velvet, lo smartphone che simboleggia il nuovo corso della divisione mobile del noto produttore sudcoreano, approda ufficialmente sul mercato italiano, dove proverà a farsi largo grazie ad un design elegante e curato e ad una scheda tecnica equilibrata.

LG Velvet: caratteristiche tecniche e design

Annunciato ufficialmente lo scorso mese di aprile, LG Velvet arriva finalmente anche in Italia, dove porta il suo peculiare 3D Arc Design (eccolo in mostra in un video ufficiale) – in metallo e vetro, con cornici ottimizzate, forme sinuose e un comparto fotografico perfettamente integrato nella scocca posteriore – e una dotazione tecnica di fascia medio-alta in cui si segnalano la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 765G con supporto alla connettività 5G, un ampio display OLED da 6,8 pollici.

Per informazioni più approfondite vi rimandiamo qui sotto alla nostra pagina dedicata al prodotto, intanto vediamo un riassunto della scheda tecnica di LG Velvet.

LG VELVET: PREZZO, CARATTERISTICHE, USCITA E NOTIZIE IN ITALIA

Scheda tecnica di LG Velvet

Display Cinema FullVision da 6,8″ OLED con risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel) con fattore di forma 20,5:9 e notch a goccia

SoC Qualcomm Snapdragon 765G con CPU octa core a 2,4 GHz, GPU Adreno 620 e modem X52 per le reti 5G

Memoria RAM da 8 GB di tipo LPDDR4x

Memoria interna da 128 GB di tipo UFS 2.1 con supporto all’espansione tramite schede microSD fino a 1 TB

Tripla fotocamera posteriore con una fotocamera principale da 48 megapixel (apertura f/1.8), tecnologia Quad Pixel, flash LED, una grandangolare da 8 megapixel (f/2.2) con campo di visione di 120°, un sensore di profondità da 5 megapixel (f/2.4)

Fotocamera anteriore da 16 megapixel con apertura f/2.0

sensori e connettività: 5G (SA/NSA), dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, sensore di impronte sotto allo schermo, porta jack audio da 3,5 mm, porta USB di tipo C 3.1.

Batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida e ricarica wireless a 10 watt

Android 10 con LG UX 9.0

Dimensioni di 167,1 x 74 x 6,8 mm per un peso di 180 grammi

Certificazioni IP68 e MIL-STD 810G

Software e funzioni di LG Velvet

Dal punto di vista del software, LG Velvet arriva sul mercato con a bordo il sistema operativo Android 10, rivestito dell’interfaccia proprietaria LG UX 9.0. Quest’ultima porta in dote una serie di funzioni interessanti, come una modalità desktop alla Samsung DeX, Benessere Digitale, le Pop-up Window per il multitasking, oltre alla modalità scura a livello di sistema e alle gesture di navigazione a schermo intero.

Il tutto senza dimenticare che LG Velvet dispone dell’iconico accessorio LG Dual Screen, con tutte le relative funzioni (viste all’opera su LG V60 ThinQ), ed è compatibile con il pennino LG Stylus Pen. LG ha fatto il solito gran lavoro dedicato al comparto audio, dove spiccano gli speaker stereo con tecnologia Artificial Intelligence Sound (ma manca il Quad DAC).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, al netto della tecnologia pixel binning 4-in-1 per la fotocamera principale, si segnalano soprattutto funzioni come Voice Out Focus per la separazione automatica della voce dal rumore di fondo nei video, Time Lapse e ASMR, che aumenta la sensibilità dei microfoni per una qualità audio più vicina al reale.

Immagini di LG Velvet

Prezzo e disponibilità di LG Velvet in Italia

Chiudiamo con le informazioni relative a prezzo di listino e disponibilità all’acquisto sul mercato italiano. LG Velvet arriva in Italia nel solo taglio di memoria 8-128 GB al prezzo di listino di 649,90 euro. Lo smartphone simbolo del nuovo corso di LG sarà acquistabile entro la settimana in corso nelle colorazioni Aurora Green, Aurora White e Aurora Grey.

Chiunque lo acquisterà entro il 30 giugno avrà in regalo le cuffie LG Tone Free e la cover dual-screen. Vi piace il nuovo LG Velvet? Sarà lo smartphone giusto per rilanciare LG nel mercato mobile? Fatecelo sapere nel box dei commenti.