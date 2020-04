Di lui ufficialmente conoscevamo solo il nome, ma dopo i primi render non ufficiali, LG ha ben pensato di dare in pasto al pubblico qualche dettaglio in più del nuovo LG VELVET: ecco quindi un video ufficiale dedicato sul canale YouTube della firma coreana, che ci mostra molto del nuovo smartphone.

LG VELVET si mostra nel primo video ufficiale

LG arriva da periodi difficili nel settore degli smartphone, e proprio per tal motivo avrebbe deciso di cambiare il paradigma che ha caratterizzato la sua produzione negli ultimi anni in favore di smartphone più “umani”: ecco quindi l’addio ai nomi alfanumerici e il benvenuto all’eleganza “tattile” e la cura dei particolari.

LG VELVET rappresenterà il primo di questa nuova vita di LG (forse, e purtroppo, con ancora la dicitura ThinQ, NdR), qui sotto ripreso da ogni angolazione.

Un design davvero elegante, che comprende una fotocamera frontale a gioccia, bordi curvi sia davanti che dietro (3D Arc Design in casa LG) e un setup delle fotocamere principali ben bilanciato (a detta di LG, l’obbiettivo era ricreare una forma che ricordasse la caduta di una goccia d’acqua), in controtendenza con i “mega assembramenti” a cui siamo abituati.

Ma non mancano piccole attenzioni che faranno felici molti utenti: presente il foro da 3,5 mm per le cuffie, oltre ad un tasto dedicato a Google Assistant e alla porta USB Type-C; interessante poi vedere l’effetto della nuova finitura “velvet” nelle varie colorazioni.

Design e Snapdragon 765: LG potrebbe fare centro

Oltre all’estetica, LG VELVET avrà anche altro da offrire: presente un processore chiacchierato, che rappresenta in casa Qualcomm il top del medio gamma; parliamo di Qualcomm Snapdragon 765, un processore che sembra aver molto da offrire (in particolare il supporto al 5G grazie al modem X52) e che costa sicuramente meno del famigerato Snapdragon 865.

Da qui, LG VELVET potrebbe rappresentare un sogno per molti utenti: uno smartphone dal design curato, ricercato e particolare, con una scheda tecnica completa sebbene non al top in tutto e un prezzo di qualche centinaio di Euro inferiore ai top di gamma; LG potrebbe davvero rinascere.