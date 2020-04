Mentre le confezioni di Xiaomi Mi 10 Pro e quella di OnePlus 8 mostrano a chiare lettere la presenza delle applicazioni Google all’interno dei sopracitati smartphone, pare che Huawei sia incappata in una curiosa situazione in cui i suoi smartphone venduti in Germania devono (o dovranno) contenere una informativa circa l’assenza delle applicazioni Google.

Le applicazioni Google non sono disponibili

Ovviamente il perché di questo importante cambiamento è abbastanza scontato: il ban USA contro Huawei. Gli utenti tedeschi che si ritrovano a voler acquistare uno smartphone Huawei, come ad esempio la gamma Huawei P40 presentata da poche settimane, potranno comprendere da subito che, sebbene sia presente Android, all’interno di questi dispositivi non saranno presenti le applicazioni Google a cui sono così abituati.

Traducendo il testo dell’informativa che trova posto sui terminali commercializzati in Germania, si legge che “le applicazioni Google e altre app non sono disponibili.[…] Il logo di Android a forma di robot è stato riprodotto o modificato e condiviso da Google e viene utilizzato in conformità con i termini della licenza Creative Commons 3.0“.

Se Huawei ha modo di svoltare a proprio vantaggio questa nuova informativa inserendo rimandi alla presenza dell’AppGallery, il servizio clienti, gli aggiornamenti di sicurezza e la presenza di Android, potrebbe comunque soffrire dalla nuova didascalia nonostante il testo decisamente poco enfatizzato.

Cosa ne pensate di questo cambiamento? Secondo voi anche qui in Italia dovremmo avere la stessa didascalia sulle confezioni degli smartphone Huawei? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.