Dove l’arrivo in versione beta della possibilità di utilizzare la funzione multiscreen su Huawei Mate 10 per i dispositivi cinesi, in queste ore gli stessi utenti stanno ricevendo una nuova versione della EMUI 10 che porta sul canale stable alcune interessanti novità, come ad esempio quella appena citata.

Le novità dell’update di Huawei Mate 10

L’aggiornamento è attualmente in fase di rollout per i seguenti smartphone ed ha un peso di 728 MB:

Questi smartphone possono aggiornare il sistema operativo alla versione EMUI 10.0.0.170 partendo dalla precedente EMUI 10.0.0.162. La compagnia cinese ha aggiunto queste interessanti novità:

supporto alla collaborazione multiscreen , tramite cui collegare il proprio smartphone al computer. Una volta fatto, è possibile controllare il display del proprio smartphone direttamente dal PC;

, tramite cui collegare il proprio smartphone al computer. Una volta fatto, è possibile controllare il display del proprio smartphone direttamente dal PC; supporto allo screen sharing per condividere facilmente il display del proprio smartphone;

per condividere facilmente il display del proprio smartphone; supporto allo smart charging che permette di preservare la salute della batteria adattando gli schemi di ricarica in base alle proprie abitudini;

che permette di preservare la salute della batteria adattando gli schemi di ricarica in base alle proprie abitudini; aggiornamenti di sicurezza di aprile 2020 che vanno a correggere 5 falle critiche, 12 falle di alto livello e 1 falla di livello medio.

Come aggiornare Huawei Mate 10

Per installare la nuova versione della EMUI 10 basta attendere la notifica di aggiornamento non appena sarà disponibile, oppure è possibile seguire questi semplici passi per controllare manualmente l’arrivo dell’update: