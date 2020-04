Mentre la fase di reclutamento degli utenti cinesi per la beta della EMUI 10.1 procede a ritmo spedito, le ultime informazioni indicano che Huawei sarebbe pronta ad estendere il programma beta anche per gli utenti internazionali, ovvero residenti nei mercati esteri.

L’azienda ha inoltre aggiornato l’applicazione Huawei Beta, quella necessaria per scaricare l’immagine di sistema beta della EMUI 10.1 per tutti gli smartphone supportati. Questo ci fa pensare che ben presto inizierà la fase di reclutamento vera e propria.

Lista smartphone eleggibili

Allo stato attuale non è ancora chiaro quali saranno gli smartphone sui mercati internazionali che riceveranno la EMUI 10.1, ma siamo piuttosto certi che includeranno:

Questi terminali saranno molto probabilmente i primi a ricevere l’aggiornamento alla EMUI 10.1, con tanti altri a seguire. Purtroppo non sappiamo quando inizierà la fase di reclutamento per la beta, ma dovrebbe davvero mancare poco.

Download Huawei Beta per EMUI 10.1

Il colosso cinese ha lanciato due versioni separate dell’app Huawei Beta: abbiamo un APK per i dispositivi muniti di EMUI 9.1 e un APK per EMUI 10.0. Si evince quindi che alcuni dispositivi attualmente ancorati alla versione 9.1 saranno in grado di passare direttamente alla recente EMUI 10.1, saltando completamente la release precedente.

Alcuni utenti che hanno avviato la nuova versione dell’app Huawei Beta sono incappati nell’errore “Code 3002” dopo aver accettato i termini e le condizioni di utilizzo dell’app. Questo fa riferimento a restrizioni regionali; in parole povere la beta non è ancora disponibile per il proprio paese.

L’errore non verrà più mostrato nel momento in cui Huawei attiverà il canale beta della EMUI 10.1 anche per il paese in cui è stato registrato il proprio Huawei ID.

Download Huawei Beta app EMUI 10.1 beta per dispositivi EMUI 9.1

Download Huawei Beta app EMUI 10.1 beta per dispositivi EMUI 10.1

