Ho. Mobile cambia gli operatori target delle offerte ho. 5,99 e ho. 9,99

ho. Mobile, noto e apprezzato operatore virtuale di telefonia mobile facente riferimento a Vodafone, ha deciso di modificare in parte la lista degli operatori target di due sue offerte, più precisamente si tratta di ho. 5,99 e ho. 9,99. Andiamo a scoprire come cambiano le liste degli operatori di provenienza compatibili.

Ho. 5,99: ecco chi può attivarla

Partiamo dall’offerta di punta di ho. Mobile: ho. 5,99, che adesso può essere attivata anche dai clienti provenienti da un agguerrito rivale diretto.

La settimana scorsa vi abbiamo parlato del rilancio di Kena Mobile relativo alla propria offerta da 5,99 euro al mese e gli utenti più attenti tra di voi hanno sicuramente notato un nome nuovo nella lista degli operatori di provenienza compatibili: ho. Mobile.

Ebbene, la risposta dell’operatore virtuale facente capo a Vodafone non si è fatta attendere: l’offerta ho. 5,99 può adesso essere attivata anche dai clienti provenienti da Kena Mobile. Tuttavia non è l’unico cambiamento apportato alla lista: come potete vedere dallo screenshot, non rientrano più nel target gli utenti provenienti da Daily Telecom, Digi Mobil e PosteMobile.

Per il resto, l’offerta resta invariata: ho 5,99 propone minuti e SMS illimitati e 70 GB al mese al costo di 5,99 euro e prevede un costo iniziale per SIM + attivazione di 0,99 euro. Ecco il link per attivarla:

Attiva l’offerta ho. 5,99 sul sito di ho. Mobile

ho. 9,99: ecco chi può attivarla

La seconda offerta che cambia target è ho. 9,99: adesso possono attivarla i clienti che scelgono di attivare un nuovo numero, ma anche quelli provenienti da PosteMobile, Digi Mobil e Daily Telecom. Insomma, quest’offerta diventa operator attack.

ho. 9,99 comprende minuti e SMS illimitati e 50 GB al mese al costo di 9,99 euro. Per l’attivazione, è prevista una spesa iniziale con 10 euro per la prima ricarica, 9 euro di attivazione e 0,99 euro per la SIM. Insomma, un benvenuto decisamente meno caloroso rispetto all’altra offerta descritta. Ecco il link per attivarla:

Attiva ho. 9,99 sul sito ho. Mobile