Presentate ieri, le Google Pixel Buds 2 potrebbero ricevere prossimamente alcune funzioni interessanti, una sorta di avvisi utili ad esempio a rilevare il pianto di un bambino, il suono di un allarme antincendio, o il latrato di un cane.

Sono delle chicche scoperte dai colleghi di 9to5google, tramite il teardown dell’app companion, dalla quale si evincono alcune strisce di codice indicative al riguardo. Si tratta di funzionalità strettamente legate alla tecnologia di rilevazione audio che, ad esempio, consente di entrare subito in funzione alla chiamata “Ok Google”, e che, al tempo stesso, serve anche a regolare il volume automaticamente quando ci si sposta da un ambiente silenzioso a uno affollato, o viceversa.

Dunque, avvisi utili che potrebbero tornare comodi in alcuni scenari: pensiamo a quando stiamo ascoltando della musica a volume elevato e non riusciamo a percepire bene il mondo esterno, ad esempio.

Comunque, per il momento non è chiaro se arriveranno o meno sulle Google Pixel Buds 2, ma vi terremo aggiornati.

Volume separato di Assistant sull’app Google Home

Novità anche per l’app Google Home di iOS, che in questi giorni pare pronta ad accogliere una novità attesa, ma ancora non funzionante. In sostanza, spunta un cursore che si va ad aggiungere ai controlli “Bassi” e “Alti” e che, consente di regolare il volume di Google Assistant, indipendentemente della musica.

Una novità particolarmente attesa, che affianca anche una spunta nota come “Auto Assistant Volume“, e che, non appena disponibile, sarà senza dubbio piuttosto apprezzata. Per il momento, anche in questo caso, non ci resta che pazientare.