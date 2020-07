Non è ancora tempo di mandare in pensione Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+: i due smartphone stanno infatti ricevendo un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di giugno 2020. Scopriamo le novità dei firmware in distribuzione.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+ sono entrati ormai da qualche tempo nella lista degli smartphone con patch di sicurezza trimestrali, ma sembra che Samsung se ne sia “dimenticata”: dopo aver ricevuto circa un mese fa le patch di maggio 2020 e altre novità importanti lato sicurezza, per i due flagship 2017 è tempo di accogliere le patch di giugno 2020 a partire dalla Germania.

I firmware G950FXXU9DTF1 e G955FXXU9DTF1 sono in distribuzione in Europa per i modelli no brand con SoC Exynos, come detto a partire dal Paese teutonico. Le novità portate su Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+ riguardano solo correzioni di sicurezza: 2 di livello critico e 23 di livello alto per quanto riguarda le CVE, e 13 più specifiche per gli smartphone Samsung (SVE).

Nessuna nuova funzionalità, almeno apparentemente: del resto piuttosto prevedibile vista l’età dei due dispositivi Android (usciti nei primi mesi del 2017).

Come aggiornare Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+

L’aggiornamento di Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+ alle patch di sicurezza di giugno 2020 è in arrivo con i firmware G950FXXU9DTF1 e G955FXXU9DTF1. I primi a ricevere l’update sono i modelli no brand tedeschi, ma siamo certi che ci vorrà solo qualche giorno prima di vedere le correzioni di sicurezza sugli smartphone italiani, partendo da quelli ITV.

Potete provare ad aggiornare il vostro Samsung Galaxy S8 o Samsung Galaxy S8+ dalle impostazioni di sistema: basta seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Fateci sapere se siete già riusciti a trovare il nuovo update.

Leggi anche: come va Samsung Galaxy S8 dopo tre anni