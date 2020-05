Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+ stanno ricevendo in Europa un nuovo aggiornamento software, che porta patch di sicurezza di maggio 2020 e importanti correzioni. Scopriamo insieme le novità e come aggiornare i top di gamma 2017.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+ ricevono le patch di sicurezza di maggio 2020 a partire da Germania e Regno Unito, ma siamo certi che nel giro di qualche giorno toccherà anche all’Italia. L’update, con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto eravamo abituati, arriva nonostante il “declassamento” dei due smartphone, che ora non dispongono più di un supporto mensile (ma solo trimestrale).

All’interno delle patch di maggio 2020 trova posto anche la correzione di sicurezza alla vulnerabilità SVE-2020-16747, ossia a un bug che va a intaccare il metodo con cui il sistema operativo gestisce il formato d’immagine .qmg. Non viene confermato ufficialmente, almeno per il momento, ma l’aggiornamento potrebbe includere anche la correzione alla grave falla di sicurezza nel Bluetooth: come abbiamo visto, una “dimenticanza” potrebbe potenzialmente permettere a malintenzionati di intercettare conversazioni personali e non solo.

Come aggiornare Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+

I nuovi firmware G95xFXXS9DTEA per Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+ sono in distribuzione in alcuni Paesi europei, tra cui Germania e Regno Unito, ma dovrebbero arrivare anche in Italia nel giro di qualche ora o giorno. Si partirà come (quasi) sempre con gli smartphone no brand, per poi passare a quelli degli operatori.

Aggiornare il vostro Samsung Galaxy S8 o S8+ è semplicissimo: basta cercare l’update all’interno delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Se non lo trovate, pazientate ancora qualche giorno e riprovate.

Non perderti: Come va Samsung Galaxy S8 dopo tre anni