Gli aggiornamenti software per smartphone Android di oggi, 30 aprile 2020, sono tutti al top: coinvolgono due brand – Samsung e Huawei – e un totale di sei modelli, tutti flagship, attuali o recenti. Si tratta nello specifico di Huawei P40 e Huawei P40 Pro, Huawei P30 e Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+.

Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire dettagli e novità di questi nuovi aggiornamenti software.

Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+: le novità dell’aggiornamento

Giusto ieri vi abbiamo parlato del primato di Samsung in merito al rilascio degli aggiornamenti contenenti le patch di sicurezza di maggio 2020. Ebbene, dopo aver già battuto sul tempo Google e i suoi Pixel, il produttore sudcoreano ha deciso di strafare: se ieri era toccato alla serie Samsung Galaxy S20 al gran completo e al primo pieghevole Samsung Galaxy Fold, oggi la lista degli smartphone già dotati dell’ultimo update si allunga ulteriomente per effetto dell’inclusione di Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+.

Come per gli aggiornamenti di ieri, anche questo presenta dimensioni ridotte, pari a circa 160 MB, e introduce la versione firmware N97xFXXS4CTD1. Il registro delle modifiche leggibile negli screenshot riportati qui sotto non menziona altre novità oltre alle menzionate patch di sicurezza di maggio 2020 e ai consueti bugfix e miglioramenti di stabilità.

Huawei P40 e P40 Pro: le novità dell’aggiornamento

Huawei P40 e Huawei P40 Pro sono i nuovi dispositivi di riferimento del produttore cinese e proprio in terra natìa hanno iniziato a ricevere dei nuovi aggiornamenti software piuttosto interessanti. Le novità introdotte, infatti, da una parte si traducono nell’introduzione di nuove funzioni, dall’altra in miglioramenti del comportamento complessivo dei dispositivi.

La serie Huawei P40 sta ricevendo a partire dalla Cina un update da 0,94 GB con la versione EMUI 10.1.0.126. Le novità elencate nel registro delle modifiche sono:

Fotocamera:

Anteprima Picture-in-Picture con lo zoom 15x o superiore per aiutare l’utente ad identificare gli oggetti inquadrati Miglioramento della funzione AI Passerby (per rimuovere i soggetti indesiderati) Ottimizzazione dell’esperienza utente in alcuni scenari, migliore qualità generale, colori più realistici

Network:

Ottimizzazione velocità di connessione WLAN in alcune situazioni

Sistema:

Ottimizzazione delle animazioni delle notifiche.

Huawei P30 e P30 Pro: le novità dell’aggiornamento

Tra tutti gli aggiornamenti software di oggi, quello in arrivo in queste ore su Huawei P30 e Huawei P30 Pro è quello che ci riguarda meno da vicino, si tratta infatti di una nuova versione beta della EMUI 10.1 limitata per il momento ai soli modelli cinesi.

Dell’arrivo della versione beta della EMUI 10.1 con base Android 10 per Huawei P30 e Huawei P30 Pro vi avevamo già parlato in tempi non sospetti, anche con riferimento agli utenti dei modelli globali. Inoltre, vi avevamo anticipato anche l’imminente introduzione di una versione rinnovata dell’Always On Display ed è proprio questa una delle novità che Huawei ha implementato con la nuova release beta per i suoi ex top di gamma.

Insomma, mentre la serie Huawei Mate 30 ha iniziato a ricevere nei giorni scorsi la versione stabile della EMUI 10.1 (sempre a partire dalla Cina), la serie Huawei P30 non è ancora pronta per compiere quel passo, ma ha aggiunto un altro piccolo tassello in quella direzione.

Huawei P30 e Huawei P30 Pro passano alla versione beta EMUI 10.1.0.135 e le novità menzionate nel registro delle modifiche sono:

Split-screen : Basta aprire la side-bar e trascinare l’app che si vuole aprire in modalità multi-window. In questa è possibile trascinare immagini, testo e persino file da un’app all’altra. Le Floating Window permettono invece di eseguire operazioni meno avanzate – come rispondere ad un messaggio – senza lasciare l’app aperta in cui sia in corso il task principale.

: Basta aprire la side-bar e trascinare l’app che si vuole aprire in modalità multi-window. In questa è possibile trascinare immagini, testo e persino file da un’app all’altra. Le Floating Window permettono invece di eseguire operazioni meno avanzate – come rispondere ad un messaggio – senza lasciare l’app aperta in cui sia in corso il task principale. 3D Always On Display : È stato aggiunto un nuovo orologio Kingfisher Micro-Stereoscopic nell’AOD per creare un effetto di profondità 3D, basta aprire le relative impostazioni per selezionarlo.

: È stato aggiunto un nuovo orologio Kingfisher Micro-Stereoscopic nell’AOD per creare un effetto di profondità 3D, basta aprire le relative impostazioni per selezionarlo. Dark Mode : La modalità scura adesso supporta molte più app di terze parti.

: La modalità scura adesso supporta molte più app di terze parti. Multi-device control panel: Per controllare dispositivi IoT, trasmettere la schermata del device o collaborazioni multi-screen

Come aggiornare i Samsung Galaxy Note 10, Huawei P40 e Huawei P30

Mentre gli aggiornamenti per le serie Huawei P40 e Huawei P30 per il momento riguardano il solo mercato cinese, quelli per i Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ sono già arrivati in vari Paesi europei, Italia compresa. Potete aspettare che spunti automaticamente la relativa notifica oppure controllarne manualmente la disponibilità recandovi in Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

