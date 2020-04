L’inizio della nuova settimana ha portato con sé anche un nutrito gruppo di aggiornamenti software per smartphone Android, nello specifico si tratta della serie Huawei Mate 30, di Xiaomi Mi 10 Pro, Samsung Galaxy A20 e HONOR 10. Si tratta di update molto diversi tra loro e nella quasi totalità dei casi decisamente interessanti. Andiamo a scoprire quali novità introducono sui modelli menzionati.

Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro: aggiornamenti alla EMUI 10.1 (Cina)

Il produttore cinese ha dato il via al rilascio di un nuovo e atteso aggiornamento per la serie Huawei Mate 30, quello che contiene la EMUI 10.1.

Sono passati pochi giorni da quando vi abbiamo parlato delle novità introdotte dalla seconda versione beta della suddetta EMUI 10.1 per Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro ed è già arrivato il momento di riaprire il discorso: il nuovo roll out contiene la versione stabile ed è quindi rivolto sia agli utenti beta che non beta. La versione è la stessa: EMUI 10.1.0.126, ovviamente il pacchetto OTA è più corposo per gli utenti del canale stabile fermi alla EMUI 10.0.0.205 (4,63 GB).

Va precisato che il rilascio riguarda per adesso il solo mercato cinese – modelli 4G, 5G e Porsche Design –, sarà quindi necessario pazientare ancora un po’ prima di vederlo anche da noi.

Il changelog della EMUI 10.1 per la serie Huawei Mate 30 è piuttosto lungo, ecco le novità elencate:

Fingerprint animation : Vengono aggiunte due opzioni per l’animazione di sblocco con l’impronta digitale. Basta entrare nelle Impostazioni di sistema, Biometrics & password, Fingerprint ID e scegliere la propria opzione preferita.

: Vengono aggiunte due opzioni per l’animazione di sblocco con l’impronta digitale. Basta entrare nelle Impostazioni di sistema, Biometrics & password, Fingerprint ID e scegliere la propria opzione preferita. 3D Always On Display : È stato aggiunto un nuovo orologio Kingfisher Micro-Stereoscopic nell’AOD per creare un effetto di profondità 3D, basta aprire le relative impostazioni per selezionarlo.

: È stato aggiunto un nuovo orologio Kingfisher Micro-Stereoscopic nell’AOD per creare un effetto di profondità 3D, basta aprire le relative impostazioni per selezionarlo. Split-screen : Basta aprire la side-bar e trascinare l’app che si vuole aprire in modalità multi-window. In questa è possibile trascinare immagini, testo e persino file da un’app all’altra. Le Floating Window permettono invece di eseguire operazioni meno avanzate – come rispondere ad un messaggio – senza lasciare l’app aperta in cui sia in corso il task principale.

: Basta aprire la side-bar e trascinare l’app che si vuole aprire in modalità multi-window. In questa è possibile trascinare immagini, testo e persino file da un’app all’altra. Le Floating Window permettono invece di eseguire operazioni meno avanzate – come rispondere ad un messaggio – senza lasciare l’app aperta in cui sia in corso il task principale. Dark Mode : La modalità scura adesso supporta molte più app di terze parti.

: La modalità scura adesso supporta molte più app di terze parti. Multi-device control panel : Per controllare dispositivi IoT, trasmettere la schermata del device o collaborazioni multi-screen.

: Per controllare dispositivi IoT, trasmettere la schermata del device o collaborazioni multi-screen. Call answering : Permette di rispondere a chiamate e videochiamate in arrivo sullo smartphone direttamente dal laptop collegato.

: Permette di rispondere a chiamate e videochiamate in arrivo sullo smartphone direttamente dal laptop collegato. File editing : Permette di leggere ed editare file sullo smartphone direttamente dal laptop collegato e di condividere la connessione di rete e sincronizzare le notifiche.

: Permette di leggere ed editare file sullo smartphone direttamente dal laptop collegato e di condividere la connessione di rete e sincronizzare le notifiche. Screen sharing : Consente di condividere la schermata durante le videochiamate per facilitare la comunicazione. Si può persino scrivere e disegnare sullo schermo durante la conversazione.

: Consente di condividere la schermata durante le videochiamate per facilitare la comunicazione. Si può persino scrivere e disegnare sullo schermo durante la conversazione. Multi-device browsing: Galleria unificata contenente video e foto accessibile da tutti i device Huawei (smartphone, tablet, smart TV) collegate allo stesso HUAWEI ID, sulla stessa rete WLAN e col Bluetooth attivo.

Xiaomi Mi 10 Pro: MIUI 11.0.24.0 con DxOMark Camera

Il secondo flagship coinvolto negli aggiornamenti di oggi è anche il più recente: Xiaomi Mi 10 Pro sta ricevendo a partire dalla Cina la MIUI 11.0.24.0, che contiene anche la cosiddetta DxOMark Camera.

Se avete seguito le vicende di Xiaomi Mi 10 Pro, non vi saranno sfuggite le lodi che ne aveva tessuto DxOMark nel recensirlo. Ebbene, subito dopo il lancio del prodotto, Xiaomi aveva promesso che la stessa versione del software fotografico, mancante al momento della presentazione, sarebbe stata resa disponibile. Dei contenuti di questo update avevamo già parlato approfonditamente.

Per il resto, il pacchetto OTA da 406 MB in arrivo su Xiaomi Mi 10 Pro porta anche le patch di sicurezza di aprile 2020, il supporto alle suonerie stereo e un’opzione specchio per brevi video nell’app Fotocamera. Non mancano, inoltre, il fix di occasionali bug riscontrati dagli utenti con l’HDR e l’icona dedicata al Wi-Fi 6 per identificarlo subito nella barra di stato.

Samsung Galaxy A20: ecco Android 10 con One UI 2.0

Samsung Galaxy A20, non esattamente un top di gamma, si aggiunge al già nutrito elenco di device della casa sudcoreana aggiornati ad Android 10, in questo caso con la One UI 2.0 – la mancanza delle One UI 2.1 non sorprende. Sono presenti anche le patch di sicurezza di aprile 2020.

Il roll out ha già raggiunto Russia, Vietnam, Cile e Filippine. Le novità sono tutte quelle di base di Android 10 e della nuova UI, dalle gesture di navigazione alla gestione dei permessi, passando per i ritocchi grafici, Benessere digitale e tutto il resto.

HONOR 10: patch di sicurezza di aprile 2020

L’ultimo degli aggiornamenti di oggi arriva su HONOR 10 ed è anche il meno interessante del lotto, contiene infatti soltanto le patch di sicurezza di aprile 2020.

Come si evince dallo screenshot, il pacchetto OTA pesa 238 MB, porta la build 9.1.0.366, dunque la base rimane ancora Android 9 Pie.

Come aggiornare Huawei Mate 30 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro e gli altri

Se siete possessori degli smartphone elencati, potete aspettare che compaia automaticamente la notifica dei nuovi aggiornamenti OTA oppure controllarne la disponibilità entrando nelle Impostazioni di sistema e recandovi nella sezione dedicata agli aggiornamenti.

Grazie a Lorenzo Todisco per la segnalazione