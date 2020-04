È finalmente iniziata la beta, dedicata agli utenti globali, di EMUI 10.1 per i flagship Huawei dello scorso anno. Il programma, annunciato nei giorni scorsi, è dunque finalmente attivo. Ecco come attivarlo e quali sono i modelli interessati.

EMUI 10.1 Global beta

Sono attualmente quattro i top di gamma Huawei che partecipano alla fase di reclutamento per la nuova beta. Potranno dunque partecipare i possessori di Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro, ovvero i flagship presentati dal colosso cinese nel corso del 2019.

La procedura è la medesima e prevede di scaricare l’app Huawei Beta (utilizzando questo link)assicurandovi però di aver installato la versione richiesta di EMUI dalla quale partire. Ecco nel dettaglio le versioni per ogni modello:

Huawei P30 ELE-L29 – EMUI 10.0.0.190

Huawei P30 pro VOG-L29 – EMUI 10.0.190

Per questi due modelli le richieste di partecipazione vanno inoltrate a partire da oggi e fino al 38 aprile, tenendo a mente che sono disponibili solamente 300 posti per ogni modello. Una volta completata l’assegnazione dei posti disponibili inizierà il roll out della prima versione beta.

Huawei Mate 30 TAS-L29 EMUI 10.0.0.192(C636E8R8P1)

Huawei Mate 30 TAS-L29 EMUI 10.0.0.192(C636E8R7P1)

Huawei Mate 30 Pro LIO-L29 – EMUI 10.0.0.204 (C636E6R8P1)

Huawei Mate 30 Pro LIO-L29 – EMUI 10.0.0.204 (C636E6R7P1)

Anche in questo caso la registrazione va effettuata entro il 28 aprile e sono a disposizione 300 posti per ciascun modello. Se siete interessati non vi resta che procedere alla richiesta, ricordando che le versioni beta potrebbero essere instabili e causare problemi sul vostro smartphone.