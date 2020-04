Samsung l’ha rifatto: il produttore sudcoreano sembra ormai averci preso gusto, anche questa volta ha rilasciato gli aggiornamenti con le nuove patch di sicurezza prima di Google per i Pixel e addirittura prima dell’inizio del nuovo mese.

In questo caso, naturalmente, si tratta delle patch di sicurezza relative al mese di maggio 2020 e i destinatari sono di quelli illustri: tutta la serie Samsung Galaxy S20 e il pieghevole Samsung Galaxy Fold. Andiamo a scoprire le novità di questi nuovi aggiornamenti targati Samsung.

Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra 5G: novità dell’aggiornamento

Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G sono i primi smartphone Android a ricevere gli aggiornamenti software con le patch di sicurezza di maggio 2020.

Gli ultimi flagship del produttore sudcoreano sono stati ultimamente molto attivi sul fronte degli update: è il terzo che ricevono nel corso del mese di aprile. Dell’ultimo, comprensivo del fix al noto bug al display, vi avevamo parlato giusto pochi giorni addietro.

Con il nuovo aggiornamento, la serie Samsung Galaxy S20 passa alla versione firmware G98xxXXS2ATD5 per effetto di un pacchetto OTA da 170,59 MB. Non dovrebbero esserci altre novità oltre alle patch citate – in merito alle quali, comunque, mancano ancora i dettagli da parte di Google e di Samsung stessa.

Il roll out riguarda sia i modelli 4G che quelli 5G e ha già raggiunto diversi Paesi europei.

Samsung Galaxy Fold: novità dell’aggiornamento

Passiamo adesso a Samsung Galaxy Fold, il primo pieghevole della casa sudcoreana. Mentre in giro aumentano le indiscrezioni in merito al modello di seconda generazione, il primo Samsung Galaxy Fold si fa valere in materia di aggiornamenti software.

Dopo il passaggio diretto alla One UI 2.1 con base Android 10, Samsung Galaxy Fold si accoda nuovamente alla serie Galaxy S20: è partito il roll out di un udpate che contiene le patch di sicurezza di maggio 2020 e nuove funzioni per la Fotocamera riprese dagli ultimi flagship.

Con il nuovo aggiornamento, Samsung Galaxy Fold riceve infatti il firmware F900FXXU3BTDD e numerose nuove feature per il comparto fotografico: Scatto Singolo per ottenere automaticamente foto in più formati diversi, utilizzando tutte le fotocamere allo stesso tempo; Night Hyperlapse, che registra video timelapse per creare effetti di scie luminose; Video in Pro mode, per gestire tutta una serie di parametri durante la registrazione; My Filters per creare dei filtri personalizzati sulla base di foto presenti nella propria galleria.

Al momento il roll out del nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Fold riguarda il solo modello LTE in Francia, tuttavia nei prossimi giorni raggiungerà di certo anche la versione 5G in altri mercati.

Come aggiornare i Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy Fold

Detto dell’attuale diffusione del roll out dei nuovi aggiornamenti software per i Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy Fold, potete aspettare che spunti automaticamente la relativa notifica oppure controllarne manualmente la disponibilità recandovi in Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Avete già ricevuto questi nuovi update? Ditecelo nel box dei commenti.

