Gboard è una tra le app tastiera più utilizzate sugli smartphone Android e riceve costantemente aggiornamenti con nuove funzionalità.

Nelle ultime settimane Gboard ha ottenuto il copia incolla delle immagini e una scorciatoia per Google Lens e altre novità e ora la tastiera di Google sembra prepararsi a includere un pulsante “Chiedi all’assistente” per il nuovo Google Assistant, le impostazioni di completamento intelligente e la possibilità di annullare la correzione automatica toccando il backspace.

Novità in Gboard 9.7.03 beta

I colleghi di 9To5Google hanno individuato nuove funzionalità in fase di test scavando nel codice della versione beta 9.7.03 di Gboard il cui roll out è appena iniziato.

La prima novità riguarda un pulsante “Chiedi all’assistente” per il nuovo Google Assistant, seguita dal completamento intelligente tramite Gboard evidenziato da una stringa che si riferisce probabilmente alle impostazioni per la funzione Smart Compose.

L’altra nuova feature in corso di sviluppo riguarda la possibilità di annullare rapidamente una correzione automatica non necessaria toccando una volta il tasto backspace, invece di dover cancellare tutto e digitare nuovamente la parola. Poiché la stringa che contiene riferimenti a questa funzionalità si trova all’interno di una sottoclasse delle impostazioni, è probabile che si tratti di una funzionalità che bisognerà attivare.

Come aggiornare la tastiera Gboard

La versione beta 9.7.03 di Gboard è in roll out da oggi. Per verificare la presenza delle nuove feature sul vostro smartphone potete scaricare l’ultima versione beta dell’app da APKMirror, oppure iscrivervi alla beta tramite Google Play Store e successivamente aggiornare l’app.