Xiaomi ha presentato la sua nuova MIUI 12 lo scorso 27 aprile, e nel giro di una settimana si è data davvero da fare: sono infatti 3 le build rilasciate per quasi tutti gli smartphone supportati.

In Cina è disponibile già la build 3 di MIUI 12

La prima è arrivata come detto il 27 aprile, seguita dalla seconda il 28 aprile e dalla terza il 30 aprile; si tratta ancora di versioni in closed beta, dedicate al mercato cinese. Un’accelerazione davvero impressionante, considerando che il produttore era solito rilasciare una nuova build beta alla settimana.

Con già la terza versione di beta disponibile per alcuni dispositivi, sembra che Xiaomi stia facendo tutto il possibile per accelerare il processo e velocizzare le tempistiche che gli permetteranno di estendere la nuova MIUI 12 a più smartphone e anche al di fuori della Cina; non resta che attendere ulteriori novità da Xiaomi.

