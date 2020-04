Come anticipato più volte nei giorni scorsi grazie a leak, rumor e anticipazioni ufficiali, il 27 aprile Xiaomi ha presentato la MIUI 12 con numerose novità. Oltre alla presenza di nuove animazioni, feature legate al fitness, la rinnovata interfaccia utente e molto altro, tanti utenti sono rimasti colpiti dalla qualità dei wallpaper classici e dei live wallpaper che il colosso cinese ha integrato all’interno della sua ultima fatica.

Wallpaper MIUI 12 pronti al download

Dopo qualche ora di attesa, è stato possibile estrapolare i wallpaper (anche i live wallpaper) dal firmware della MIUI 12 che adesso sono finalmente pronti per essere scaricati su qualsiasi smartphone. Abbiamo deciso di inserire questi wallpaper in galleria solo per darvi modo di scoprire in anteprima il contenuto del file compresso linkato a fine articolo. Pertanto è importante fare riferimento al file .zip qui in basso per scaricare i wallpaper a massima risoluzione.

Per quanto concerne invece i live wallpaper relativi alla Terra e Marte, questi sono disponibili come APK da scaricare e installare sui vostri terminali. Attenzione però: questi, al contrario dei “wallpaper statici” visti poco più su, sono compatibili solo per smartphone Xiaomi, Redmi e POCO muniti della MIUI 11.

Download wallpaper MIUI 12

Live wallpaper Terra | Live wallpaper Marte

