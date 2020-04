Sono passate solo poche ore dalla presentazione ufficiale di MIUI 12, la nuova versione dell’interfaccia per gli smartphone Xiaomi. La nuova ROM è già disponibile da oggi, ovviamente in versione cinese e per gli utenti partecipanti alla closed beta, ma a quanto pare stanno trapelando molto rapidamente i link che permettono a chiunque di procedere all’installazione.

Se possedete uno smartphone in versione globale o europea, è ovviamente indispensabile avere il bootloader sbloccato, nel caso contrario non riuscirete a installare MIUI 12. Dovrete inoltre avere una custom recovery e ricordare che la ROM è disponibile in versione cinese.

Questo significa che potrete utilizzare la lingua inglese ma che non ci saranno i servizi Google, per i quali sarà indubbiamente necessario smanettare prima di riuscire a ottenere qualche risultato. Va altresì detto che trattandosi di una closed beta ci saranno bug e malfunzionamenti, e che potrebbe non essere così semplice installare la ROM ufficiale senza dover ripristinare completamente lo smartphone.

Se tutto questo non vi spaventa, ecco una serie di link per scaricare MIUI 12 per il vostro dispositivo. Ricordatevi di effettuare un backup di tutti i vostri dati, visto che sia lo sblocco del bootloader, che comunque richiede non meno di 15 giorni) sia l’installazione della nuova ROM, comportano la cancellazione completa della memoria interna.

Download MIUI 12 Closed Beta China

Ovviamente vi sconsigliamo di scaricare e installare la ROM nel caso in cui il destinatario fosse il vostro smartphone principale, visto che in caso di malfunzionamenti vi ritrovereste a piedi.