È indubbio e segnalato ormai da tantissimi possessori di smartphone Xiaomi, Redmi e Poco. L’interfaccia grafica MIUI 12 è piena di piccoli problemi, a volte definibili come bug, che complicano l’esperienza d’uso di tutti i giorni andando ad aggravare aspetti come la ricezione delle notifiche, l’esecuzione di telefonate o la personalizzazione del sistema operativo.

Abbiamo quindi deciso di affrontare di petto la situazione e cercare di porre rimedio a quelli principali, ovvero quelli più diffusi sui numerosissimi smartphone in commercio come la famiglia Redmi Note 10, gli Xiaomi Mi 10 e 11, i Poco M3, X3 e F3 e tutti quelli che si sono recentemente aggiornati. A tal riguardo abbiamo suddiviso in due video queste soluzioni che potete vedere di seguito insieme alle soluzioni nel dettaglio.

Problemi Xiaomi: parte 1

1. Picture in Picture (PIP) di sistema che non funziona

Il problema consiste nell’impossibilità di mantenere aperte le applicazioni in finestra fluttuante con il picture-in-picture di sistema se avete contemporaneamente le gesture di navigazione attive. Xiaomi infatti ha integrato un proprio metodo di apertura delle applicazioni in finestra tuttavia non compatibile con tutte le applicazioni, come ad esempio con Netflix, Youtube (per chi ha Youtube Premium) ma anche Google Maps dove il problema si aggrava in quanto non è possibile tenere aperta la navigazione semplicemente uscendo dall’applicazione.

Per farlo funzionare correttamente avete due possibilità:

uscire dall’applicazione che deve andare in PIP richiamando ad esempio l’assistente Google (swipe verso l’alto da uno angolo dello smartphone), oppure tirare giù la tendina delle notifiche e aprire le impostazioni;

attivare quando l’assistente tocco nel menu Impostazioni, impostazioni aggiuntive, assistente tocco; adesso ogni volta che volete utilizzare il picture in picture dovete richiamare l’assistente tocco che è sempre a disposizione sul lato e quindi cliccare il tasto home.

2. Attivare la modalità ad una mano con le gesture attive

Anche qui il problema è similare e così la sua risoluzione. È impossibile infatti richiamare la modalità ad una mano (per ridurre la dimensione della schermata e rendere più agevole la navigazione) se si hanno attive le gesture di navigazione. Per farlo funzionare purtroppo non c’è alcun modo se non attivando l’assistente tocco come abbiamo visto al punto 1. Bisogna quindi:

andare nelle impostazioni, impostazioni aggiuntive, assistente tocco e attivarlo;

modificare le voci dell’assistente tocco andando a sostituire una delle funzioni esistenti con la funzione “modalità ad una mano”.

A questo punto basta richiamare l’assistente tocco e premere la funzione modalità ad una mano.

3. e 4. Notifiche in ritardo o che non arrivano

A questo problema abbiamo dedicato un approfondimento specifico che potete consultare qui: Notifiche in ritardo o non ricevute su Xiaomi, Redmi e Poco, come risolvere

5. Always-on-display per massimo 10 secondi

Questo non è tanto un problema quanto una “soluzione” che Xiaomi ha deciso di implementare per evitare problemi al display sugli smartphone più economici. Si tratta però di una scelta obbligata per cui non è possibile avere un effettivo Always on display, sempre attivo, bensì più un display ambient che si riattiva al tocco.

Per risolvere questo problema la procedura non è semplice e obbliga a disattivare una funzionalità che va, o per lo meno dovrebbe, ottimizzare il funzionamento dello smartphone. Il consiglio è di provare ed eventualmente tornare indietro qualora insorgessero funzionamenti strani. Per farlo bisogna:

andare nelle Impostazioni, informazioni telefono, versione MIUI, ed eseguire più tap per attivare le Opzioni Sviluppatore;

a questo punto andare nelle Impostazioni, Funzioni aggiuntive, Opzioni sviluppatore;

scorrere verso il fondo e togliere la spunta su “Ottimizzazione MIUI”;

se tale voce non compare

Bene nella prossima puntata vedremo come forzare l’alto refresh rate su tutte le applicazioni, anche dove non va come su YouTube, Discover, Pokemon Go, etc, come togliere definitivamente la pubblicità ee non vi spoilero altro ;)

Problemi Xiaomi: parte 2

6. Forzare l’alto refresh rate (90 e 120 Hz) su tutte le app

Sugli smartphone di ultima generazione sempre di più vengono adottati display con alto refresh rate per rendere l’esperienza d’uso più fluida e appagante. Questo infatti è in sintesi un incremento della frequenza di aggiornamento del display rendendo meno visibili piccoli scatti dovuti all’interazione.

Capita però, sugli smartphone della casa cinese, che su alcune applicazioni questo refresh rate torni automaticamente al livello standard ovvero 60 Hz, dando ovviamente fastidio. Per risolvere questo problema però l’unica soluzione è di agire con forza sull’applicazione che si occupa di gestire al meglio performance e batteria, ergo potrebbe avere eventuali ripercussioni sull’autonomia. In ogni caso basta un riavvio dello smartphone per ripristinare il tutto. La procedura consiste in:

recarsi nel menu Impostazioni e poi App;

cliccare il menu in alto a destra e quindi la voce Mostra app di sistema;

cercare l’applicazione “Batteri e prestazioni”, cliccarla e quindi in basso premere su Cancella dati, cancella tutti i dati.

7. Sensore di prossimità?

A questo problema abbiamo dedicato un approfondimento specifico che potete consultare qui: Sensore di prossimità difettoso su Xiaomi, Redmi e Poco? Perché e possibile soluzione

8. Come togliere la pubblicità

Anche a questo problema abbiamo dedicato un approfondimento specifico che potete consultare qui: come togliere la pubblicità dalla MIUI degli smartphone Xiaomi, Redmi e Poco

9. Temi mancanti, suonerie e come cambiare Font

La procedura e basta impostare la Regione su India per vedersi comparire la funzionalità. Trovate il dettaglio nell’approfondimento: come cambiare Font su smartphone Xiaomi, Redmi e Poco. Impostando così la regione nell’applicazione Temi compariranno nuove voci dedicate a Font e Suonerie e nuovi temi.

10. Come evitare che lo sfondo cambi da solo

Ultimo problema che vediamo in questo articolo è un insolito cambio di sfondo da parte del sistema. Alcuni utenti hanno risolto andando a disattivare il Carousel Wallpaper, impostazione però nascosta. Per vederla, così come fatto per il cambio di font, è necessario impostare la regione su India all’interno delle impostazioni aggiuntive.

A questo punto basta andare nel menu Impostazioni, entrare su Schermata di Blocco e togliere la spunta alla voce Glance for Mi.

Fatto questo dovreste aver risolto.