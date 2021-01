In queste ore l’AGCOM ha presentato l’Osservatorio sulle Comunicazioni numero 4 del 2020 in cui è possibile avere una visione d’insieme di tutto il mercato delle telecomunicazioni, sia nella sua declinazione mobile che di rete ADLS. I dati raccolti fino a settembre 2020, quindi facenti riferimento al Q3 2020, svelano come stia profondamente cambiando il modo in cui gli italiani si connettono ad Internet.

Giù del 45% le linee ADSL in rame

Se, infatti, a settembre 2016 l’85% delle connessioni ADSL si basavano su cavi in rame, nel settembre 2020 abbiamo un crollo superiore al 45% di questa tecnologia in favore invece delle reti FWA (Fibra su rete mista radio), FTTC (Fibra su rete mista rame) e FTTH (fibra), rispettivamente al 7,4%, 45,3% e 8,1%.

La migliore tecnologia a disposizione per gli utenti italiani, soprattutto per quanto riguarda la Fiber To The Cabinet e Fiber To The Home, è figlia di un aumento delle prestazioni in termini di velocità di navigazione in rete. In tal senso le reti con velocità superiori a 30 Mbps sono passate dal 12,7% al 64,4% del totale delle reti disponibili. Per quanto riguarda le quote di mercato, TIM si presenta come il maggior operatore (42,1%) seguito poi da Vodafone (16,7%), Fastweb (15,1%) e WINDTRE (14%).

Vodafone è market leader del settore mobile

Passando invece al ramo mobile, scopriamo che Vodafone si posiziona come market leader con il 29,1% delle SIM totali, seguita poi da TIM con il 29,0%, WINDTRE con il 26,1% e Iliad al 6,6%. A settembre 2020 sono 77,8 milioni le SIM human presenti sul mercato, con le SIM M2M pari invece a 26,3 milioni.

Se, però, prendiamo in considerazione le sole SIM human, allora in questo caso WINDTRE è il leader del mercato con il 28,2%, seguito da TIM con il 26,5%, Vodafone con il 24,1% e Iliad con l’8,8%. L’operatore francese è di fatto l’unico che non mostra una flessione, ma anzi guadagna il 3,2% rispetto a settembre del 2019.

Passando, infine, al segmento delle prepagate, WINDTRE resta in vetta alla classifica con il 27%, TIM si posiziona al secondo posto con il 25,3% seguita poi da Vodafone con il 23,6% ed infine Iliad con il 10,2%. Anche in questo caso Iliad è l’unico operatore che può vantarsi di registrare una importante crescita pari al +3,7% rispetto al Q3 del 2019.

