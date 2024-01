Verso fine 2023, in occasione del video recap di fine anno ci eravamo soffermati su Nubia, premiando lo Z50S Pro come lo smartphone più originale degli ultimi 12 mesi e indicando la casa cinese come una possibile sorpresa per il 2024.Oggi è il turno di Nubia z60 Ultra un top di gamma che a differenza del precedente non viene lanciato in Europa con ritardo rispetto alla Cina Ma debutta direttamente sul nostro mercato. Nuovamente gli ingredienti della ricetta Nubia sono fotocamere avanzate design originale e un prezzo aggressivo. Scopriamo tutti i segreti di Nubia z60 Ultra.

Video recensione di Nubia Z60 Ultra

Design e Materiali

Nubia ripropone un design che in parte ricorda gli altri modelli recenti della casa, la parte anteriore spicca perché ricoperta completamente dal display ad eccezione di cornici simmetriche e molto sottili. La novità rispetto al suo predecessore è l’utilizzo di una fotocamera UDC cioè nascosta sotto il display, la scelta di questo tipo di fotocamera non ci trova particolarmente d’accordo poiché, per forza di cose, la qualità che riesce a garantire nei selfie non è sufficiente. L’avevamo già vista sui REDMAGIC 8 e 9 Pro ma in quel caso si trattava di smartphone da gaming in cui la resa estetica e funzionale di un display senza interruzioni aveva un significato diverso.

Il posteriore si fa notare, il design è decisamente ardito con un grosso blocco superiore che ospita le tre fotocamere, a loro volta ogni fotocamera è inclusa in un blocco sopraelevato, un mix di design che sembra unire elementi provenienti da smartphone diversi, il risultato finale è interessante ma sicuramente non piacerà a tutti. Per completare il design citiamo il bordo squadrato in alluminio satinato che sulla destra ospita il tasto di accensione rosso acceso, il bilanciere del volume e uno slider programmabile.

La qualità costruttiva è elevata e certificata dalla resistenza ad acqua e polvere ip64, purtroppo non si può dire lo stesso dell’ergonomia che non è delle migliori, sia per le dimensioni e peso, sia per le finiture satinate che rendono lo smartphone molto scivoloso.

Display e multimedia

Il display è un Amoled da 6,8 pollici con risoluzione full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz (non LTPO), il picco di luminosità è di 1500 nits. Rispetto ad un Oneplus 12 che abbiamo appena provato la qualità è inferiore ma siamo comunque grosso modo allo stesso livello dei top di gamma 2023. All’interno delle impostazioni l’utente può regolare 3 profili colore (colore, soft, standard) e il punto di bianco.

Lo schermo senza interruzioni aggiunge immersività e godibilità guardando un contenuto multimediale o giocando, ed è supportato ulteriormente da due speaker stereo molto potenti, che hanno l’unico difetto di diventare un po’ squillanti a volume elevato.

Funzionalità

Il software a bordo di questo smartphone si chiama MyOS 14 ed è basato proprio su Android 14, le patch di sicurezza sono aggiornate a dicembre 2023. Come al solito quando si parla di Nubia non abbiamo grandi certezze circa il programma di supporto software, ci aspettiamo comunque almeno un paio di aggiornamenti Android e lo stesso numero di anni di supporto per quanto riguarda le patch di sicurezza.

Nubia propone un software pulito senza tante funzionalità ma ben organizzato e con tutto ciò che serve per l’utilizzo quotidiano. Non ci sono applicazioni preinstallate oltre alla suite di Google e nelle impostazioni troviamo diverse voci per la personalizzazione e per il multitasking. Rispetto a qualche mese fa la UI è migliorata nelle traduzioni che ora sono quasi del tutto corrette in italiano. Non manca anche una modalità gaming e un applicazione fotocamera particolarmente ricca di modalità di scatto, riuscendo ad esaltare il comparto fotografico evoluto di questo dispositivo.

Hardware e prestazioni

All’interno di Nubia Z60 ultra troviamo lo Snapdragon 8 Gen 3 abbinato a 8, 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 oppure 512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0.

Le performance sono convincenti e non poteva che essere così visto che abbiamo a bordo il motore più potente attualmente disponibile in commercio. Per essere precisi in realtà abbiamo visto qualche piccolo inpuntamento di tanto in tanto, ma siamo tranquilli sul fatto che non sia da imputare all’hardware, quanto piuttosto ad una ottimizzazione software non ancora perfetta, specialmente per quanto riguarda le animazioni di sistema. Nel complesso comunque Nubia z60 ultra vi darà delle soddisfazioni e vi saprà accompagnare senza alcun problema anche nelle sessioni di gaming prolungate.

Come sappiamo il Soc Non significa solo prestazioni ma determina anche la qualità della parte di connettività e in questo caso non ci si può assolutamente lamentare, Bluetooth 5.4, GPS a doppia banda, NFC e USB 3.1 con uscita video. Bene anche la ricezione del segnale, c’è il supporto dual sim fisico, mentre è assente il supporto alle eSim.

Batteria e autonomia

Il modulo batteria equipaggiato su questo dispositivo è da ben 6000 Mah, una batteria enorme di cui si percepisce la presenza, non a caso lo smartphone pesa 246 grammi. Un sacrificio che comunque è ben ripagato dalla autonomia strepitosa, non abbiamo faticato a chiudere due giornate intere di utilizzo con oltre 8 ore di display attivo. Inoltre Nubia z60 ultra si ricarica con cavo a 80 watt e l’alimentatore è fornito in confezione, in tutto ciò troviamo qui anche una delle poche lacune del device cioè l’assenza di ricarica wireless.

Comparto fotografico

Basta guardare Nubia z60 ultra per capire che il suo principale focus siano proprio le foto e i video. Rispetto al suo predecessore a migliorare è in particolare il teleobiettivo che passa da 8 a 64 megapixel, una periscopica stabilizzata con apertura F/3.3, la fotocamera principale rimane da 50 megapixel con lunghezza focale di 35 mm, sensore Sony imx808, stabilizzazione ottica e autofocus laser, infine la ultrawide rimane da 50 megapixel ma il campo visivo si riduce da 125 a 100° e il sensore aumenta di dimensioni potendo altresì contare sulla la stabilizzazione ottica.

Sicuramente la particolarità è tutta nella fotocamera da 35 mm, una lunghezza focale equivalente che potremmo definire atipica, che trova nei ritratti e nella street photography il miglior terreno in cui esprimersi, con un bokeh naturale e una prospettiva che evita le distorsioni tipiche delle fotocamere degli smartphone. Certo i 35 mm non sono sempre funzionali, specialmente quando ci troviamo a scattare foto in ambienti di piccole dimensioni, in questo caso però ci viene in aiuto la ultraewide che è di ottima qualità e riesce a compensare i limiti fisiologici della fotocamera principale.

Il teleobiettivo è stata una bella scoperta riesce a completare efficacemente il comparto fotografico, tuttavia, considerando che la principale è da 35 mm, avremmo desiderato uno zoom ancor più spinto, magari superiore ai 100 mm equivalenti.

Andiamo bene anche sui video che non sono perfetti in termini di autofocus e stabilizzazione ma possono contare su un 4K a 120 frame per secondo che è libidinoso e permette in post produzione di avere degli slow motion in 4K di qualità assoluta.

In tutto ciò, come già anticipato, il punto debole di Nubia z60 Ultra è la fotocamera frontale, la qualità è veramente bassa, al limite del inutilizzabile ed è un peccato Considerando che questo smartphone non è votato al gaming Ma si propone ad un pubblico più generalista che sicuramente avrebbe gradito la possibilità di scattare selfie migliori.

Previous Next Fullscreen

Conclusioni

Nubia si conferma come uno dei brand emergenti più interessanti degli ultimi tempi, per il momento sta proponendo sul mercato europeo i suoi top di gamma e lo sta facendo all’insegna dell’originalità, della qualità e soprattutto di prezzi stuzzicanti. In questo caso si parte da un prezzo di listino di 686 Euro nella versione base 8/256 GB, che salgono a 749€ per la 12/256 GB che è il taglio di memoria più a fuoco.

Nubia Z60 Ultra non è uno smartphone perfetto, a livello hardware qualche piccola mancanza c’è: display non ltpo, fotocamera frontale di bassa qualità, assenza di ricarica wireless. Ma nel complesso si è rivelato un telefono affidabile, godibile e capace di realizzare fotografie di livello, sospinto da un hardware da top di gamma e capace di garantire un’ottima autonomia.