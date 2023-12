Torniamo con una recensione di uno smartphone e non uno smartphone qualsiasi ma il Nubia Z50s Pro, che segna il ritorno della controllata ZTE in Italia. Un telefono che è tutto un programma e basta guardarlo per rendersene conto, sembra una macchina fotografica compatta e la sua estetica è una promessa mantenuta, fa foto bellissime.

È un Nubia, d’accordo, questo potrebbe spaventare gli acquirenti meno avvezzi al mondo della tecnologia, ma il prezzo è molto invitante, l’hardware è da primo della classe e se amate distinguervi, state pur certi che tutti attorno a voi si chiederanno che razza di smartphone esotico siete andati a pescare. Un telefono per chi se ne intende, una chicca, vediamolo!

Video recensione Nubia Z50S Pro

Design e materiali

Nubia Z50S Pro ha un design che richiama quello delle macchine fotografiche, la parte posteriore è infatti capeggiata da un grosso oblò centrale rialzato con al centro l’obiettivo principale, attorniato dall’ottica tele e da quella ultra grandangolare. La back cover in plastica ha una finitura zigrinata tipicamente utilizzata in ambito fotografico, ma è interrotta su un lato lungo (lato in alto tenendo lo smartphone in orizzontale) da una striscia in alluminio lucida, che ospita logo “nubia” e doppio flash LED. Il device è disponibile in colorazione nera e cachi, quella della nostra prova.

Le dimensioni complessive sono generose e la sensazione di abbondanza è accresciuta dalla forma squadrata dei bordi in alluminio, interrotti solo da bilanciere del volume, tasto power di un bel rosso acceso e slider multifunzione, anche lui con dettagli rossi molto gradevoli. Nella parte alta trovano posto due inserti in plastica per favorire la ricezione del segnale, un porta IR, un microfono e la griglia per uno dei due altoparlanti; l’altro si trova in basso insieme alla porta USB Type-C, ad un secondo microfono e al cassettino per le due nanoSIM.

Previous Next Fullscreen

In generale l‘impatto estetico è quantomeno interessante, è uno smartphone completamente distante dalle mode attuali, una mattonella che comunica durevolezza e qualità ma che non riesce a mascherare l’importante peso di 228 grammi. In tutto ciò, purtroppo, manca la certificazione di resistenza ad acqua e polvere, nonostante le guarnizioni in gomma siano presenti in tutti i fori.

Display e multimedia

Grande protagonista della scena è un display da 6,8″ con risoluzione 2800×1260 pixel, un po’ più del FullHD per una densità di 452 ppi. Bellissimo pannello AMOLED da 1 miliardo di colori (100% DCI-P3) e refresh rate fino a 120 Hz. Il picco di luminosità non è elevatissimo, dichiarati sono 1200 nits, ma in realtà abbiamo verificato un’ottima leggibilità sotto il sole, a testimonianza di una qualità davvero elevata del modulo AMOLED.

Colpisce anche dal punto di vista estetico essendo completamente piatto, con cornici sottilissime e una laminazione particolare che lo fa sembrare stampato sul vetro protettivo (Gorilla Glass 5). Tra le impostazioni di sistema è possibile scegliere una calibrazione naturale e una P3, oltre che regolare finemente il bilanciamento del bianco.

Completano il comparto multimediale due potenti speaker stereo, ben assistiti dalla tecnologia Audio DTS X Ultra, con impostazioni dedicate, profili diversi per cuffie cablate, wireless e speaker e una regolazione personale dell’equalizzazione e di un profilo di ascolto basato sull’anatomia delle orecchie dell’utente.

FunzionalitÃ

MyOS13 è la personalizzazione di Nubia per i suoi smartphone e come suggerisce il nome è basata su Android 13. È apprezzabile il fatto che sia completamente assente il bloatware, nessuna app preinstallata a parte quelle essenziali della suite Google, anche il software in generale è molto semplice e lineare, con modifiche prettamente grafiche rispetto alla versione standard di Android.

Nei menù troviamo quindi voci relative alla personalizzazione della home, icone, animazioni, lockscreen e tema, a cui si aggiungono funzioni extra come un menù a scomparsa personalizzabile, diverse gesture che riconoscono segni e movimenti ed alcune opzioni per regolare il comportamento della barra di stato. In generale quindi MyOS 13 si apprezza per l’essenzialità e il buon funzionamento generale, purtroppo però diverse traduzioni in italiano lasciano molto a desiderare, creando quindi un’impressione di poca cura.

Il vero problema del software Nubia riguarda invece il supporto software, la casa non dichiara per quanto tempo lo smartphone verrà aggiornato e la storia recente non racconta di un’azienda virtuosa in tal senso. Al momento c’è Android 13 con patch di sicurezza di settembre 2023, chissà però quando e se riceverà Android 14, che ormai è realtà su molti smartphone.

Prestazioni

Zubia Z50s Pro è uno dei pochi smartphone in commercio spinto dalla versione potenziata dello Snapdragon 8 Gen 2, per intenderci lo stesso equipaggiato sui Samsung Galaxy S23. Insieme a quello che è attualmente il miglior processore sulla piazza (almeno finché non arriveranno in commercio gli Snapdragon 8 Gen 3) troviamo memorie UFS 4.1 e RAM LPDDR5, garanzia di affidabilità e performance.

Quasi scontato che questo Nubia sia estremamente veloce e reattivo in qualunque operazione, va benissimo nell’utilizzo quotidiano ma non disdegna assolutamente il gaming, dove si potranno anche sfruttare gli speaker stereo e l’ottimo display per un’esperienza davvero appagante.

Tutto ok anche con la parte telefonica e di connettività , gestita magistralmente dal SoC, lo smartphone prende bene e non abbiamo riscontrato alcun problema con WiFi, Bluetooth e localizzazione. Liscio anche il funzionamento con Android Auto.

Batteria e ricarica

Il modulo batteria di Nubia Z50s Pro è da ben 5100 mAh, è una capacità decisamente elevata che unita all’attenzione ormai nota ai consumi dello Snapdragon 8 Gen 2, si traduce in un’autonomia davvero soddisfacente. Per gli amanti dei numeri siamo nell’ordine delle 8 ore di display attivo, per almeno 2 giorni pieni di operatività . La ricarica avviene a 80 Watt con il caricabatterie fornito in confezione, assente invece la ricarica wireless.

Foto e video

Basta guardare Nubia Z50s Pro per capire quale sia il suo focus principale: le foto. Quel grosso oblò centrale che simula un obiettivo fotografico promette grandi cose e grandi cose è capace di fare. I sensori sono 3: quello principale è un Sony IMX800 da 50 MP, abbinato ad un’ottica stabilizzata con lunghezza focale equivalente da 35 mm; troviamo poi un ultragrandangolare con sensore da 50 MP e AF; infine un teleobiettivo con ingrandimento 2,3x (equivalente 80 mm) associato ad un sensore da 8 MP, anche in questo caso le lenti sono stabilizzate meccanicamente.

La particolarità di questo smartphone è nella lunghezza focale della fotocamera principale, abbastanza spinta rispetto a ciò che troviamo di solito sugli smartphone, che è nell’ordine dei 22-24 mm. Avere un 35 mm equivalente restringe non poco il campo focale ma arricchisce la resa ottica di uno sfocato naturale molto piacevole e capace di staccare perfettamente il soggetto dallo sfondo, per questo risulta adattissimo per i ritratti.

Previous Next Fullscreen

Al di là dei ritratti Nubia Z50s Pro offre performance solide in tutti gli altri contesti di utilizzo, la fotocamera è ben supportata da un software efficace e non troppo invasivo nella gestione della luce. Di giorno e di notte i dettagli sono ottimi e il rumore sempre sotto controllo.

La qualità della ultrawide è in proporzione minore rispetto alla principale, si riescono comunque a realizzare belle macro e fotografie panoramiche. C’è da considerare che il FOV è molto ampio, per cui i bordi della scena saranno meno definiti e le distorsioni non mancheranno. Il teleobiettivo stabilizzato equivalente a 80 mm offre una bella lunghezza focale, purtroppo la definizione è appena sufficiente, le foto saranno quindi discrete ma non di più.

I video infine sono di ottima fattura, si arriva alla risoluzione 8K ma in 4K a 60 o 120 fps questo Nubia riesce a dare il meglio di sé. Una vera chicca gli slomo dal 4K 120, che conservano una qualità visiva esagerata. In tutto ciò l’hardware è ben supportato da un software completo ed efficace, con tanto di modalità Pro per foto e video e una sezione “street” con grafica dedicata e una serie di look che simulano le scelte stilistiche di fotografi che hanno fatto la storia.

Previous Next Fullscreen

Conclusioni

Siamo alle battute finali della recensione di Nubia Z50s Pro, uno smartphone che ci ha sorpreso positivamente su tanti aspetti. È particolare nel design e si distingue da tutti gli altri per le scelte tecniche sul comparto fotografico, in cui eccelle nei ritratti ma non solo. A dispetto del suo aspetto eccentrico, in realtà è anche un telefono di sostanza, solido e affidabile per l’utilizzo quotidiano.

Rispetto ad alcuni flagship mancano alcune finezze come la resistenza ad acqua e polvere o la ricarica wireless, rinunce che però ben vengono compensate da un prezzo molto interessante. Di listino sono 799 Euro, ma gli sconti non mancano e con 699 Euro ce lo si porta a casa venduto e spedito da Amazon, nella versione da 1 TB di memoria. Cosa chiedergli di più? Un supporto software duraturo sarebbe la ciliegina sulla torta, sentito Nubia?