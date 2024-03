Torniamo a occuparci di Facebook, uno dei social network più antichi e diffusi tra quelli disponibili, ma stavolta non vogliamo parlare delle novità che vengono o verranno introdotte ufficialmente dal team di sviluppo, che peraltro continua a lavorare senza sosta per cercare di migliorare il social network: ci concentreremo invece sui poke.

In questo articolo partiremo dalle basi, cercando di capire cosa è un poke, per poi andare a vedere come mandarne uno ai propri amici su Facebook.

Facebook: cosa è un poke?

I più nostalgici probabilmente avranno già sentito parlare dei poke, funzionalità presente su Facebook praticamente da sempre e che, dopo un lungo periodo passato nel dimenticatoio, sembra essere inaspettatamente tornata in auge nelle ultime settimane (al punto che la stessa Facebook sembra marciarci su).

Facciamo ora un passo indietro e partiamo dal capire di cosa stiamo parlando. Un poke (traducibile letteralmente dall’inglese in “un colpo“) è una notifica testuale che possiamo inviare ai nostri amici come se fosse una specie di saluto o, alternativamente, per attirare la loro attenzione.

Quando inviamo un poke ai nostri amici o ne riceviamo uno, questo verrà segnalato tramite una notifica di Facebook che recita “nome amico ti ha inviato un poke“.

Rispetto alla prima versione della funzionalità, oggi non è più possibile mandare un poke a tutti gli utenti Facebook ma potremo mandarlo esclusivamente a coloro che fanno parte della nostra lista di amici.

Esaurita questa doverosa premessa, andiamo dunque a vedere come si fa a mandare un poke su Facebook (o rispondere a uno ricevuto, ricambiando). Di seguito troverete la spiegazione su come procedere sia dall’app per dispositivi Android (anche sull’app per iOS e iPadOS il procedimento è analogo) che dalla versione Web del social network.

Da smartphone Android

Per mandare un Poke ai propri amici su Facebook basterà aprire l’app, aprire la barra di ricerca e digitare “Poke“: tra i risultati di ricerca, dovremo selezionare la voce descritta come “invia un poke ai tuoi amici e scopri chi ti ha mandato un poke” e accompagnata dal simbolo presente nell’immagine soprastante.

A questo punto, comparirà la lista degli amici consigliati a cui mandare un poke: ogni amico sarà affiancato dal pulsante “👉🏻 Manda poke” e sarà sufficiente effettuare una pressione su questo pulsante per inviare la notifica. È presente anche una barra di ricerca, in alto, tramite la quale è possibile cercare un amico specifico a cui inviare il poke.

Dopo la prima volta che si accede a questa funzionalità, tra le ricerche recenti dell’app di Facebook sarà presente la voce Poke per un accesso più rapido alla funzionalità.

Nella seconda immagine della galleria sottostante, potete osservare come si presenta la notifica alla ricezione di un poke da parte di un amico (nel nostro caso, da parte di due amici, segnalato comunque da un’unica notifica). Nella terza immagine, invece, potete osservare come, nella sezione degli amici consigliati a cui inviare un poke, compaiano in alto i poke ricevuti, ai quali si potrà rispondere con una semplice pressione sul pulsante “Rispondi al poke”.

Da PC tramite browser Web

Qualora invece utilizziate Facebook tramite PC (attraverso browser Web quali Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge), il funzionamento di questa simpatica funzionalità di Facebook è praticamente identico.

Come scorciatoia, potete seguire questo link per accedere direttamente alla sezione Poke (in alternativa dovrete ripetere la stessa procedura di ricerca manuale dalla barra di ricerca presente in alto a sinistra sulla sezione Notizie o dalla pagina del vostro profilo sul social network),

Nell’immagine sottostante, potete osservare come si presenta, da browser Web, la schermata per l’invio di un poke (o la risposta a uno ricevuto).

Allo stesso modo di quanto succede nell’app per smartphone, anche sulla versione Web di Facebook i poke vengono segnalati tra le notifiche (e la notifica è la medesima).

Questo è tutto. Ora che sapete come fare, potrete inondare i vostri amici Facebook di poke e prepararvi a riceverne altrettanti in risposta.

