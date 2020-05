Il Q3 2020 di Samsung sarà ricco di novità secondo gli ultimi rumor e leak finiti in rete. Come sappiamo quella finestra temporale sarà molto probabilmente impegnata per il lancio della gamma Samsung Galaxy Note 20, ma pare che il colosso sud coreano sfrutterà l’occasione per presentare anche Samsung Galaxy Fold 2.

Colorazioni Samsung Galaxy Fold 2

La seconda generazione del primo smartphone foldable di Samsung vedrà molto probabilmente l’arrivo di alcune nuove colorazioni. Infatti, secondo un nuovo leak, Samsung Galaxy Fold 2 verrà proposto nelle varianti nera e marrone, oltre ad eventuali colori di cui non abbiamo ancora informazioni.

Etichettato come il codice prodotto SM-F916, Samsung dovrebbe presentare lo smartphone pieghevole anche nella variante da 256 GB. Questo permetterebbe al terminale di arrivare sul mercato con un prezzo di listino inferiore rispetto a quello originale di Samsung Galaxy Fold, il che garantirebbe all’azienda uno spazio di manovra maggiore per rendere il proprio smartphone ancora più appetibile.

Secondo gli ultimi rumor la nuova generazione potrebbe montare un display con refresh variabile e supporto alla S Pen, ma è ancora presto per avere conferma su tutto ciò.

Samsung Galaxy Fold Lite senza 5G

In queste ore arrivano succose informazioni anche per quanto riguarda Samsung Galaxy Fold Lite. Secondo gli ultimi rumor, lo smartphone con nome in codice “Winner2” vedrebbe l’arrivo di un taglio di storage pari a 256 GB ed il processore Qualcomm Snapdragon 865. Nonostante la presenza del SoC top di gamma di Qualcomm, Samsung Galaxy Fold Lite non avrebbe connettività 5G.

Il display piegabile non dovrebbe sfruttare la tecnologia UTG vista su Samsung Galaxy Z Flip, mentre il display esterno dovrebbe avere dimensioni sensibilmente ridotte. La costruzione del telaio sarebbe in alluminio e vetro, come si esige da un telefono di fascia alta, colorazioni Mirror Black e Mirror Purple ed un prezzo di 1099 dollari, circa 1012 euro al cambio.

Ovviamente queste informazioni vanno prese con le dovute cautele, soprattutto considerando la facilità con cui potrebbero cambiare nel corso del tempo; del resto stiamo pur sempre parlando di rumor.