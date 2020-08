L’inizio di pre-ordini e vendite di Samsung Galaxy Z Fold2 5G ha una data

Lo scorso 5 agosto Samsung ha presentato un gran numero di nuovi prodotti, tutti molto interessanti – Samsung Galaxy Note 20/Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Tab S7/S7+, Samsung Galaxy Buds Live e Samsung Galaxy Watch 3, tanto per gradire –, ma a stuzzicare la fantasia di appassionati e addetti ai lavori è stato senza dubbio lui, Samsung Galaxy Z Fold2 5G, il vero successore del primo smartphone pieghevole del brand sudcoreano.

La maggiore maturità del progetto è stata subito palese, Samsung è andata a sistemare le criticità che avevano frenato il successo del primo Fold, a partire dal display esterno, che su Samsung Galaxy Z Fold2 5G è un Super AMOLED con una diagonale di 6,23 pollici, insomma paragonabile allo schermo di uno smartphone comune e quindi sicuramente più sfruttabile.

Basta poi aprire il dispositivo per fare conoscenza col secondo fondamentale step evolutivo: il nuovo schermo principale Super AMOLED Infinity-O – addio all’enorme e antiestetico notch della prima generazione – edge-to-edge da 7,6 pollici con supporto a un refresh rate di 120 Hz e protezione Ultra Thin Glass (UTG).

Il resto della scheda tecnica, che in uno smartphone così particolare potrebbe addirittura passare in secondo piano, è naturalmente di altissimo profilo, come si confà ad un dispositivo premium sotto tutti i punti di vista.

Insomma, ci sono tutti i presupposti per far salire la proverbiale scimmia a qualunque appassionato di tecnologia, peccato che in sede di annuncio Samsung non abbia fatto luce su due informazioni importanti: quanto costerà Samsung Galaxy Fold2 5G e da quando sarà possibile acquistarlo. Se il prezzo di listino non è ancora noto, ma sarà ovviamente molto alto, il secondo punto non è più un mistero.

Samsung Galaxy Fold2 5G: ecco quando dovrebbe arrivare sul mercato

Usiamo il condizionale, perché non si tratta di date comunicate ufficialmente da Samsung, ma è quasi pleonastico considerata l’affidabilità della fonte: evleaks, al secolo Evan Blass, ha pubblicato un tweet breve ma significativo: secondo il leaker, i pre-ordini di Samsung Galaxy Z Fold2 5G prenderanno il via il prossimo 9 settembre 2020, mentre le vendite vere e proprie del nuovo pieghevole di Samsung partiranno venerdì 18 settembre 2020.

Insomma, tra un mese circa potreste avere tra le mani un Samsung Galaxy Z Fold2 5G. Lo acquisterete? Fatecelo sapere nei commenti.