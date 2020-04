Dopo Huawei Mate Xs, tocca ora a OnePlus 8 Pro che passa sotto i ferri di iFixit, smontato e analizzato dagli esperti del settore per valutarne la qualità costruttiva e la facilità di riparazione. Ecco tutto, con video annesso.

Quanto è riparabile OnePlus 8 Pro? Ecco la risposta

Ancora fresco di presentazione, OnePlus 8 Pro si è visto già disfatto in tutti i suoi pezzi dal team di iFixit, che ha pubblicato poche ore fa un video in cui appassionati o semplici curiosi possono vedere da vicino le interiora del cavallo di battaglia di OnePlus per la prima metà del 2020.

Come sempre, si parte scollando la back cover, il comparto fotografico, quindi la batteria per ritrovare poi tutti i pezzi di cui è composto OnePlus 8 Pro sul tavolo da lavoro, come potete vedere dall’immagine qui sopra.

Il giudizio che iFixit ha dato allo smartphone? 4 su 10 che, se confrontato ad altri dispositivi valutati di recente, come Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, o ancora peggio al pieghevole cui accennavamo in esergo, non è poi così male.

Ma per tutti i dettagli, vi lasciamo al video completo dello smontaggio e, chiaramente, alla nostra recensione appena pubblicata (link in fondo).