OnePlus collabora da qualche anno con Dolby Atmos per ottimizzare il comparto audio dei propri dispositivi; per l’utente, però, le opzioni sono abbastanza limitate, con pochi preset sviluppati dalla casa tra cui scegliere.

C’è però, a quanto pare, un modo abbastanza semplice per ottenere maggior controllo sull’audio di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, ma anche su OnePlus 7 Pro, OnePlus 7 e la serie OnePlus 7T, e arriva come al solito da XDADevelopers; un utente ha infatti pubblicato un metodo abbastanza semplice per riuscire a sbloccare le potenzialità dell’audio Dolby Atmos, abbandonando il pacchetto predefinito in favore di un’app compatibile.

Come migliorare l’audio Dolby Atmos su OnePlus

Per fare questo non sarà necessario aver sbloccato i permessi di root, ma sarà comunque necessaria una minima padronanza dell’uso di ADB; una volta preparato il tutto (ADB installato e aperto e smartphone collegato in debug USB), basterà disinstallare il pacchetto predefinito con un comando, e installare un’app compatibile come quella estratta da Razer Phone (qui per l’APK). Il cambiamento è ben visibile negli screenshot qui sotto.

Nel caso si volesse, è possibile ripristinare il tutto, procedendo all’inverso: va disinstallata prima l’app per evitare conflitti, e va riscaricato il pacchetto predefinito con un rapido comando da ADB.

Sebbene si tratti di una procedura semplice, vi consigliamo come al solito di effettuare queste operazioni solamente se ben consapevoli di ciò che si sta facendo; per i comandi e i vari link necessari vi rimandiamo all’articolo dedicato su XDADevelopers.