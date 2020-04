La spiacevole vicenda di alcuni display di OnePlus 8 Pro che assumevano delle tonalità anomale potrebbe appartenere al passato. Se così fosse non si tratterebbe di un lotto di display fallati, da sostituire dunque, ma di un problema di natura software e di conseguenza risolvibile senza ulteriori disagi per i clienti.

Anzi: secondo quanto riferito da alcuni possessori di OnePlus 8 Pro, il problema sarebbe già stato risolto con il recente aggiornamento alla OxygenOS 10.5.5. In maniera silente, dal momento che il changelog non conteneva alcun riferimento alla vicenda dei display “verdi”. Ma l’immagine che vi alleghiamo, seppur tecnicamente non sia una prova, evidenzia le condizioni pre e post aggiornamento.

Tra le due c’è una differenza palese e adesso il display sembra essere decisamente più neutro. È strano che OnePlus abbia taciuto sulla risoluzione di una vicenda che tanto aveva fatto chiacchierare la rete, comprensibilmente alla luce del fatto che OnePlus 8 Pro è tra i prodotti più costosi della giovane storia dell’azienda di Shenzhen. Ma tant’è.

Fateci sapere nei commenti se la OxygenOS 10.5.5 ha ricondotto tutto alla normalità anche sul vostro OnePlus 8 Pro.