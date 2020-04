OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro continuano ad attirare l’attenzione di moltissimi utenti per le ottime qualità tecniche. Da ieri i terminali sono disponibili all’acquisto in Italia, pertanto ci si aspetta che sempre più persone riusciranno a mettere presto le mani sui nuovi top di gamma. Purtroppo, però, il display di qualche OnePlus 8 Pro sembra essere affetto da un problema piuttosto importante.

Il display mostra una vistosa tinta verde

Come si può notare dalle immagini presenti qui in basso, alcuni utenti lamentano una predominante tinta verde del pannello quando il livello di luminosità del display è di circa il 50%, con tanto di bordi scuri nel punto in cui il pannello del terminale tende ad accompagnare la curvatura del telaio.

Purtroppo sembra che al momento non sia disponibile un fix al problema, cosa che ci fa temere ad un vero e proprio danno ai componenti hardware del pannello, come suggerisce anche un utente sul forum ufficiale di OnePlus.

Ci teniamo a precisare che il problema appena descritto è presente solo su un numero piuttosto limitato di terminali. Il sample ricevuto da TuttoAndroid, di cui potete trovare la recensione completa in calce all’articolo, non ha mostrato alcun tipo di alterazione della gamma cromatica del display.

Forse il problema si presenta unicamente su OnePlus 8 Pro? Probabilmente sì, ma è ancora presto per avere certezza che sia effettivamente così.

