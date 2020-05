PosteMobile lancia l’ottima offerta Creami WOW Weekend 30 GB a 4,99 euro al mese

Se siete alla ricerca di una nuova offerta telefonica estremamente economica, siete capitati nel posto giusto: PosteMobile ha appena lanciato la nuova offerta Creami WOW Weekend 30 GB, con un bundle particolarmente interessante a soli 4,99 euro al mese.

PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB

Se in passato, in cerca di offerte convenienti, avevate già preso in considerazione PosteMobile, il nome Creami WOW Weekend non vi suonerà nuovo e probabilmente avrete già notato anche l’importante novità racchiusa nella parte finale del nome: “30 GB“.

Una differenza decisamente significativa, visto che la precedente versione dell’offerta metteva a disposizione soltanto 10 GB complessivi e soprattutto alla luce del fatto che il costo del rinnovo mensile non è cambiato di un centesimo.

PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e ben 30 GB di traffico dati in 4G+ (su rete WINDTRE fino a 300 Mbps in download) a soli 4,99 euro al mese.

Come specificato sul sito dell’operatore, inclusi nel prezzo ci sono anche i servizi hotspot, “Ti cerco” e “Richiama ora”, oltre all’avviso di chiamata e al controllo del credito residuo al numero 401212.

Quanto alla composizione del bundle mensile, l’offerta prevede il piano tariffario Creami NEXT 1 con 5 GB base e un bonus di 25 GB aggiuntivi, che vengono erogati entro 24 ore dall’attivazione della SIM. A partire dal secondo mese, invece, l’erogazione avverrà contestualmente al rinnovo dell’offerta.

Per quanto riguarda i costi di attivazione, PosteMobile richiede 20 euro per la SIM con 10 euro di traffico incluso e spedizione a domicilio.

Se da una parte non ci sono vincoli di durata né limitazioni per quanto riguarda gli operatori di provenienza (il cliente può scegliere liberamente se attivare un nuovo numero o richiedere la portabilità), dall’altra un limite c’è e riguarda la disponibilità dell’offerta. Infatti, PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB potrà essere attivata online sul sito ufficiale dell’operatore soltanto da oggi, 7 maggio, fino al 10 maggio prossimo.

Insomma, se stavate aspettando l’occasione giusta, non perdete altro tempo, eccovi il link per l’attivazione:

Acquista online PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB