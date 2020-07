GB illimitati su rete Vodafone? Sì, con questa nuova offerta 1Mobile

1Mobile non è forse il nome più noto tra gli operatori telefonici italiani, si tratta però di un’operatore virtuale da tenere d’occhio, visto che opera su rete 4G LTE Vodafone e propone offerte interessanti come la nuova GB Unlimited Reward di cui parliamo oggi.

1Mobile GB Unlimited Reward: info e costi

A partire da oggi, 14 luglio, e fino al prossimo 31 luglio 2020, 1Mobile offre la possibilità di attivare una nuova offerta ricaricabile denominata GB Unlimited Reward, che prevede condizioni estremamente interessanti.

1Mobile GB Unlimited Reward, infatti, propone traffico dati illimitato su rete 4G LTE Vodafone al costo di 16,99 euro al mese, i quali a partire dal terzo rinnovo vengono ridotti a 14,99 euro. Insomma, come per altre offerte “Reward” già proposte in passato da questo operatore virtuale, viene premiata la fedeltà del cliente.

Naturalmente, il traffico dati è comunque soggetto ad uso lecito e corretto: il cliente dovrà usare l’offerta solo per finalità personali, entro i ragionevoli limiti di utilizzo, superati i quali l’offerta verrà sospesa e la navigazione bloccata. I GB sono comunque sfruttabili anche in Roaming UE, come da Regolamento UE.

Va detto che sul sito di 1Mobile, che parla di Full Speed, non viene specificata una velocità massima, anche se in genere le offerte 4G dell’operatore si fermano a 60 Mbps, quindi è quasi scontato che anche in questo caso sia così.

Capitolo costi di attivazione: l’offerta prevede un contributo di attivazione una tantum di soli 3 euro, a cui va sommato il costo del primo rinnovo anticipato (16,99 euro) e quello della SIM con spedizione tracciata, pari a 10 euro. Dunque, la spesa iniziale è di circa 30 euro, con la possibilità di una ricarica aggiuntiva da 10/30/50 euro.

Per maggiori informazioni o per procedere all’attivazione, ecco il link al sito ufficiale:

Attiva 1Mobile GB Unlimited Reward