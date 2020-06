La rete mobile Vodafone è al primo posto della classifica nazionale secondo i test di Altroconsumo: la Giga Network dell’operatore risulta la migliore d’Italia per l’app CheBanda, che analizza velocità di download e upload, navigazione Internet e streaming video. Andiamo a scoprire i dettagli.

Vodafone è la migliore rete mobile secondo Altroconsumo

Vodafone ha ottenuto il punteggio medio più elevato nei test CheBanda, l’app usata da Altroconsumo per analizzare le prestazioni dei principali operatori italiani (Vodafone, TIM, WINDTRE e Iliad) sulle reti 3G, 4G, 5G (dove presenti) tra maggio 2019 e aprile 2020.

Tre i tipi di test tra cui scegliere all’interno dell’app, disponibile gratuitamente per Android e iOS: test completo, test di velocità e test continuo. Il primo effettua tutte le prove, il secondo si concentra su download e upload e il terzo è pensato per chi usa l’app in movimento. L’app mette a disposizione anche una mappa dell’Italia, colorata in base alla qualità della rete nelle diverse zone.

La valutazione tiene conto dei test effettuati attraverso questa app: nell’arco temporale specificato, 24.000 utenti hanno effettuato in media 4,8 test, per un totale di 117.000. In particolare, per questa classifica è stato tenuto conto di due componenti “separate” (solo velocità e test completo), poi unite con una formula studiata per combinare velocità e qualità.

La classifica completa delle reti mobili italiane per Altroconsumo

La classifica completa delle reti mobili italiane secondo Altroconsumo vede dunque Vodafone primeggiare con un punteggio di 20.150 punti. A seguire TIM con 17.175, WINDTRE con 12.465 e Iliad con 11.633. Come detto, questo punteggio è stato ottenuto analizzando la media dei punteggi dei test effettuati dagli utilizzatori dell’app CheBanda tra maggio 2019 e aprile 2020.

Siete d’accordo con le conclusioni tratte da Altroconsumo? Qual è la migliore rete mobile della vostra zona? Fatecelo sapere nel solito box qui in basso.

Potrebbe interessarti: migliori offerte telefoniche