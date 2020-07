Una delle più importanti novità in arrivo su Android 11 è l’implementazione delle chat Bubble a livello del sistema operativo. Esse, come abbiamo anche visto nella beta 1 di Android 11 oppure in anteprima su Facebook Messenger e Twitter, permettono di continuare una conversazione tappando l’icona fluttuante presente sulla home screen.

Novità aggiornamento 6.3.0 Telegram beta

In queste ore l’aggiornamento alla versione beta 6.3.0 di Telegram svela che anche la famosa applicazione di instant messaging – reduce talaltro di un corposo aggiornamento – sta testando l’implementazione delle chat Bubble. Come abbiamo modo di scoprire tramite alcuni screenshot condivisi dai colleghi di XDA, per attivare la funzione basta semplicemente entrare nella pagina delle impostazioni di Telegram, scorrere in basso, tenere premuto sulla versione dell’app fino a quando non compare l’emoji ¯\_(ツ)_/¯, tenere nuovamente premuto fino alla comparsa del menu di debug e tappare sulla voce “enable chat bubbles“.

La funzione sembra avere difficoltà ad essere utilizzate su una vasta gamma di smartphone muniti di Android 10, segno che la sua implementazione necessiti ancora di importanti miglioramenti. In ogni caso il suo funzionamento è quello che ogni utente munito di Facebook Messenger conosce già utilizzando le “chat heads“.

Come aggiornare Telegram

L’aggiornamento alla versione 6.3.0 di Telegram beta può essere facilmente scaricato tramite questo link di APK Mirror. Come abbiamo visto all’interno di questa news, è possibile che il vostro smartphone non sia in grado di gestire correttamente questa particolare funzione, anche se munito di Android 10.