Come ci siamo più volti ritrovati a sottolineare su queste pagine, dove non arriva il supporto ufficiale da parte dei vendor, ecco apparire l’immensa community del modding su Android. Anche quest’oggi ci ritroviamo di fronte ad un chiaro esempio di cosa significa avere migliaia di sviluppatori e nerd impegnati a rendere possibile l’impossibile.

Project Treble su device del 2016

In questo caso parliamo del supporto Project Treble per smartphone Samsung muniti di processore Exynos 7870. Si tratta di un sistema octa-core piuttosto popolare negli smartphone di qualche anno fa, che da oggi si può dire conforme alle richieste per poter abbracciare questa feature lanciata da Google con Android Oreo.

Grazie al lavoro di una manciata di sviluppatori riconosciuti di XDA, è stato realizzato un tool che permette di partizionare e unificare il kernel custom e quello ufficiale dell’OEM – in questo caso Samsung. Il primo, etichettato come H-Kernel, è basato sul codice kernel di Android 10 per Samsung Galaxy A6 2018, mentre il secondo (H-Vendor) è un mix di porzioni di codice provenienti dal kernel Android 10 di Samsung Galaxy J6, Samsung Galaxy A7 2018 e Samsung Galaxy S20.

La mod in questione permette a sette smartphone Samsung con SoC Exynos 7870 di avviare correttamente la GSI (Generic System Images) di Android 10, oltre a prepararli per abbracciare quelle di Android 11. Sono ovviamente presenti un po’ di bug e problemi dovuti al porting di queste porzioni di codice kernel, ma è lecito aspettarsi miglioramenti nel corso del tempo.

Lista smartphone Samsung e bug noti

Samsung Galaxy A3 (2017), modello A320X, presenza di eco nelle chiamate;

Samsung Galaxy J7 Core, modello G610X, ritardo nell’attivazione del display e qualche bug con il flash;

Samsung Galaxy J6 (2018), modello J530X;

Samsung Galaxy J7 Pro, modello J600X, problemi con il modulo NFC;

Samsung Galaxy J7 (2016), modello J701X, problemi con il flash della fotocamera frontale;

Samsung Galaxy J7 Prime, modello J710X, ritardo nell’audio e qualche bug con il modulo NFC;

Samsung Galaxy J5 Pro, modello J730X.

Se avete a portata di mano uno di questi smartphone Samsung muniti di processore Exynos 7870 e volete lanciarvi in una bella sessione di modding spinta per garantire il supporto a Project Treble, vi basta seguire il seguente link qui in basso avendo cura di leggere attentamente le istruzioni contenute all’interno delle apposite pagine e di effettuare un backup completo di tutti i dati personali.

H-Vendor e H-Kernel per Project Treble