Dopo i primi avvistamenti in Europa di One UI 2.1, Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ ricevono l’aggiornamento mensile con le patch di sicurezza di maggio 2020. È in fase di roll out proprio in queste ore, per il momento solo in Germania, fra i Paesi più vicini al nostro.

Le novità dell’aggiornamento di Samsung Galaxy S9 e S9+

Il numero di build identificativo dell’aggiornamento in questione è G96xFXXS9DTD7. Al suo interno troviamo le nuove patch di sicurezza di maggio 2020 per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+, e poco altro, fra piccole correzioni di bug e problemi non specificati da Samsung.

Come aggiornare Samsung Galaxy S9 e S9+

Come al solito, per aggiornare Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ non c’è altro da fare che attendere l’arrivo della notifica dell’aggiornamento, via OTA.

Altrimenti è possibile pur sempre verificare manualmente la disponibilità andando nel menù delle impostazioni dello smartphone, toccare la sezione “Aggiornamenti software” e, una volta presente, premere su “Scarica e installa“. Tutto qua.

Trattandosi di un aggiornamento dalle dimensioni esigue, non è necessario effettuare un ripristino, ma basta installare l’update, attualmente in roll out in Europa, ma solo in Germania nel momento in cui scriviamo.

Comunque, dovrebbe essere questione di ore, o al massimo di giorni ormai.