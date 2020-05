Nelle scorse settimane si è parlato molto della One UI 2.1 svelata per la prima volta da Samsung al lancio della gamma Samsung Galaxy S20. Nello specifico, lo ricorderete sicuramente, si è molto discusso sull’eventualità che l’ultima versione della personalizzazione Android di Samsung non sarebbe stata disponibile anche per l’ex (ex) serie di smartphone top di gamma, ovvero Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9.

One UI 2.1 su Samsung Galaxy S9

Ebbene, se sappiamo che è già iniziata la fase di test della One UI 2.1 per Samsung Galaxy Note 9, in queste ore apprendiamo che anche Samsung Galaxy S9 sta ricevendo lo stesso trattamento. Infatti, come riportano i colleghi di Galaxy Club, il colosso sud coreano ha iniziato a testare il firmware G960FXXU9ETE1 per Samsung Galaxy S9 in Olanda.

Analizzando le sigle del firmware in questione, nello specifico la prima lettera “E”, scopriamo che si tratta di un aggiornamento incrementale di Android e che molto probabilmente indica proprio la presenza della One UI 2.1. L’azienda è molto impegnata nel portare l’ultima versione della One UI all’interno dei suoi smartphone; dopo l’arrivo della One UI 2.1 su Samsung Galaxy A51 in Europa, è molto probabile che la compagnia rilascerà l’update anche per Samsung Galaxy A71.

Purtroppo non è ancora chiaro quando la versione 2.1 della One UI arriverà su Samsung Galaxy S9, ma è probabile che ne sapremo qualcosa in più già a partire dalle prossime settimane.