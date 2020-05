La prova fotografica di DxOMark su Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ha sottolineato come Samsung avrebbe potuto fare di più con il suo top di gamma. In queste ore i colleghi di DxOMark si sono lanciati nella prova del sensore frontale di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Questo, con un punteggio complessivo di 100, permette all’ultima creatura di Samsung di raggiungere il terzo posto della classifica dei migliori sensori selfie sul mercato, subito dopo quello di Huawei Nova 6 5G (100 punti) e Huawei P40 Pro (104 punti).

Bene il sensore frontale per foto e video

La fotocamera punch-hole singola integra un sensore da 40 MP in grado di scattare selfie in formato full frame o ridotto, simulando così l’azione di una lente con lunghezza focale maggiore. Grazie alla tecnologia pixel binning 2×2, il sensore da 40 MP è in grado di offrire scatti da 10 MP con lunghezza focale equivalente ad un 25 mm, oppure scatti da 6,5 MP in modalità ridotta con lunghezza focale equivalente ad un 32 mm.

Il sensore presenta l’autofocus PDAF, l’HDR, funzione AI per riconoscere automaticamente le migliori scene di scatto e supporto alla stabilizzazione video elettronica durante la registrazione di contenuti a risoluzione Full HD a 30 fps oppure 4K a 30/60 fps. Con un punteggio fotografico pari a 104 e video pari a 95, il sensore frontale di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G si comporta egregiamente in quasi tutte le situazioni. L’esposizione, l’autofocus, il bilanciamento del rumore, l’effetto bokeh ed i dettagli generali sono alcuni degli aspetti che rendono il sensore frontale dello smartphone di Samsung estremamente valido.

Il bilanciamento del bianco è una delle poche aree in cui Samsung potrebbe fare qualcosa di più con questo sensore, con la rappresentazione del colore naturale della pelle falsificato in alcune circostanze di luminosità. Molto bene anche la controparte video dove viene registrata una eccellente esposizione anche in condizioni di scarsa luminosità, buoni dettagli e profondità di campo.

Si notano piccole incertezze a livello della gestione dell’esposizione e dell’autofocus mentre si muove lo smartphone durante una ripresa, ma è un problema minore che non pregiudica la qualità finale del video selfie registrato.

Il sensore paga un po’ di indecisione dal punto di vista fotografico per quanto riguarda il bilanciamento del bianco, mentre dal punto di vista video l’autofocus potrebbe dare un po’ di grane durante la registrazione. Tutto sommato, però, siamo di fronte ad un sensore di grande qualità, anche in condizioni di luce piuttosto impegnative.

