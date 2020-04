Samsung Galaxy S20 Ultra 5G è senza ombra di dubbio un terminale molto chiacchierato in questi mesi. C’è chi reputa lo zoom da 100x una mera trovata pubblicitaria, chi invece ne loda senza riserve le potenzialità. Del resto ci sarà un perché se la compagnia ha incrementato le richiesta di approvvigionamento per il sensore da 108 MP, vero?

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G al sesto posto

In queste ore il terminale di fascia premium di Samsung è protagonista della classica “recensione fotografica” da parte di DxOMark. L’attesa ci indica che DxOMark ha aspettato di avere fra le mani un firmware maturo dal punto di vista fotografico, il che ci permette di considerare a pieno le potenzialità dei sensori integrati.

Con un punteggio complessivo di 122, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G raggiunge solo la sesta posizione della classifica dei migliori smartphone secondo DxOMark. Infatti, nonostante un punteggio di 132 per la componente fotografica, le prestazioni video offerte da Samsung Galaxy S20 Ultra 5G permettono al telefono di raggiungere solo 102 punti.

La fotocamera principale offre scatti con una eccellente esposizione, gamma cromatica e accuratezza dei colori in quasi tutte le condizioni di luminosità. La presenza del rumore digitale è ben controllato dai sensori, anche per le foto scattata in ambienti interni e al buio.

Molto bene anche il sistema di autofocus che permette al terminale di mettere bene a fuoco i soggetti principali, sebbene sia presente un po’ di indecisioni al buio o generalmente in condizioni di scarsa luminosità. DxOMark sottolinea inoltre anche la qualità del sensore grandangolare, addirittura uno dei migliori della categoria.

L’effetto bokeh degli scatti in portrait offrono una qualità di dettagli estremamente elevata, con un perfetto bilanciamento dell’effetto bokeh fra il soggetto principale e lo sfondo.

I video presentano un gestione piuttosto ballerina al chiuso, soprattutto per quanto riguarda la stabilità del girato. Si sottolinea inoltre una scarsità di dettagli in condizioni di bassa luminosità e una limitata gamma dinamica durante la registrazione di video in condizioni ad alto contrasto.

