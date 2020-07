Durante l’evento Unpacked del prossimo 5 agosto avremo finalmente modo di conoscere in dettaglio il design e tutte le specifiche tecniche della gamma Samsung Galaxy Note 20. Nel frattempo, però, è grazie a diversi rumor e leak se siamo in grado di mettere insieme quelle che potrebbero essere le caratteristiche dei nuovi top di gamma.

Refresh dinamico in arrivo per Note 20

In queste ore un inedito rumor indica che Samsung Galaxy Note 20 Ultra potrebbe montare un display con refresh dinamico da 60 e 120 Hz. Ad oggi, come ben sappiamo, gli smartphone della serie Samsung Galaxy S20 non sono in grado di modulare dinamicamente il refresh rate del display fra 60 e 120 Hz in base all’app in funzione o al contenuto mostrato a schermo, ma sembrerebbe essere piuttosto probabile che almeno il modello top di gamma della serie Galaxy Note 20 offrirà questa possibilità agli utenti.

Considerando una immagine condivisa su Twitter dal leaker @universeice relativa al menu delle impostazioni, pare che Samsung Galaxy Note 20 Ultra offrirà la possibilità agli utenti di decidere se utilizzare il refresh “standard” a 60 Hz, quello “alto” a 120 Hz, oppure quello “dinamico” in grado di switchare automaticamente fra 60 e 120 Hz.

La differenza fra l’attuale tipologia di refresh rate e quella dinamica attesa per Samsung Galaxy Note 20 Ultra, permetterebbe al display di utilizzare un qualsiasi valore di refresh rate all’interno del range fra il valore minimo (60 Hz) e massimo (120 Hz). Il refresh dinamico del display fa riferimento ad una funzione puramente software e sono in molti a credere che Samsung abiliterà la feature anche su Samsung Galaxy S20 dopo il lancio della gamma Samsung Galaxy Note 20, cosa che farebbe contenti milioni di utenti in tutto il mondo.