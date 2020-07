Dopo lo scivolone fatto da Samsung per quanto riguarda la pubblicazione accidentale di un riferimento al design posteriore di Samsung Galaxy Note 20 Ultra, in queste ore la creatura del colosso sud coreano viene mostrata in alcune immagini reali dallo youtuber Jimmy Is Promo.

Sensore quadruplo e display Infinity-O

Da quel che possiamo vedere dalle immagini condivise online, la porzione posteriore dello smartphone è caratterizzato da un modulo fotografico composto da quattro sensori, di cui uno con lente periscopica. Subito di fianco ad essi e direttamente sotto il piccolo flash LED, è possibile notare quello che potrebbe essere un sensore ToF o una unità laser.

Le immagini della facciata frontale svelano un pannello Infinity-O del tutto simile a quello attualmente montato su Samsung Galaxy Note 10, ma in questo caso con una curvatura meno accentuata sui lati lunghi. Jimmy Is Promo dichiara che lo speaker di sistema e l’alloggio della S Pen sono stati spostati al lato sinistro del terminale, mentre l’OS montato farebbe riferimento ad Android 10 con la One UI 2.5.

Previous Next Fullscreen

Snapdragon 865 più che certo

Le informazioni relative al leak delle foto reali su Samsung Galaxy Note 20 Ultra vengono in qualche modo confermate anche dalla certificazione FCC del nuovo top di gamma di Samsung. Lo smartphone con model number SM-N986U è basato su processore Qualcomm Snapdragon 865 con ovviamente il modem X55M per quanto riguarda la connettività 5G, e viene confermato anche il supporto alla ricarica wireless.

Previous Next Fullscreen

Assieme allo smartphone, la certificazione FCC fa riferimento anche alla S Pen e alla LED View Cover ufficiale. Purtroppo la certificazione non ci permette di scoprire ulteriori informazioni sul nuovo terminale di Samsung, ma riteniamo altamente probabile che scopriremo dell’altro nei prossimi giorni a venire.