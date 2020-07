A quanto pare il team che gestisce il sito russo di Samsung ha fatto un po’ di confusione, finendo per mostrarci un paio di render ufficiali di Samsung Galaxy Note 20 Ultra, il prossimo top di gamma che sarà presentato il mese prossimo in un evento virtuale.

Le immagini, quella di copertina e quella sottostante, sono state inserite, probabilmente per errore, in fondo alla pagina dedicata a Samsung Galaxy Note 8 e, nonostante sia passato del tempo, l’immagine è ancora visibile in due diverse versioni per il sito mobile e quello desktop. Entrambe sono state prontamente catturate e condivise tramite Reddit e stanno facendo il giro del mondo.

La bellissima colorazione bronzo riguarda anche la S Pen che appare davvero elegante in questa versione. Le immagini ravvicinate della tripla fotocamera posteriore confermano la presenza di una lente periscopica per uno zoom ottico di qualità.

Le indiscrezioni delle ultime settimane parlano di un sensore principale da 108 megapixel, zoom da 13 megapixel e ultra grandangolare da 12 megapixel, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La presentazione dovrebbe essere programmata per il 5 agosto, ma dalla Corea del Sud tutto tace e manca l’annuncio di Samsung.

Vi piace questa colorazione di Samsung Galaxy Note 20 Ultra o la trovate poco adatta all'uso di tutti i giorni?